Из Антарктиды 30 лет назад выгнали всех собак: есть даже международный договор

Собаки почти столетие участвовали в освоении Антарктиды. Они тянули санки, помогали выживать и поддерживали моральный дух исследователей. Однако в середине 1990-х годов их присутствие на континенте внезапно завершилось.

Впервые в истории Антарктиды животных обязали покинуть материк по международному соглашению. Почему так случилось, рассказало издание IflScience.

Первый зафиксированный случай, когда собаки ступили на антарктическую землю, датируется 1899 годом. Тогда норвежский исследователь Карстен Борхгревинк привез на материк 70 собак, чтобы впервые в истории вместе с людьми перезимовать в условиях крайнего холода. С тех пор собаки стали постоянными спутниками полярников.

В эпоху так называемого "Героического века" антарктических исследований собаки участвовали в самых амбициозных экспедициях. В 1911 году их использовали во время походов к географическому Южному полюсу экспедиции Роберта Фолкона Скотта, а также Дугласа Моусона и Австралазийской антарктической экспедиции. Собаки тянули сани, преодолевая ледяные просторы, хотя Скотт в конце концов отказался от их использования на финальном этапе маршрута после инцидента с провалом в трещину.

Во время исследования района мыса Денисон Моусон, британский офицер Белгрейв Ниннис и лыжник Ксавье Мерц попали в катастрофическую ситуацию: Ниннис упал в ущелье глубиной более 50 метров вместе с большинством припасов и собаками. Ниннис погиб, а двое оставшихся должны были вернуться на базу через 30 дней, имея еды только на десять. В этих условиях собаки стали единственным шансом выжить. Моусон позже записал в дневнике: "В ту ночь мы съели Джорджа". Опыт был тяжелым как морально, так и физически. Мясо оказалось жестким и почти несъедобным, а печень, которую было легче жевать, стала роковой: в ней содержалась смертельная для человека доза витамина A. 8 января 1913 года Мерц умер, и Моусон вынужден был добираться до базы самостоятельно.

Несмотря на эти трагические страницы, на протяжении XX века ездовые собаки оставались частью антарктических экспедиций. С 1940-х годов их активно использовали в научных исследованиях, как транспорт и важный фактор психологической поддержки для ученых и исследователей, которые месяцами находились в изоляции.

Однако в 1994 году их роль окончательно завершилась. Международный запрет прямо обязал вывезти всех собак из Антарктиды. Соответствующее положение содержится в Антарктическом договоре:

"Собак не разрешается вводить на сушу или ледовые шельфы, а все собаки, находящиеся в этих районах, должны быть вывезены до 1 апреля 1994 года".

Формально ввоз неместных видов на континент был запрещен еще с 1964 года, однако для ездовых собак долгое время делали исключение. С развитием механических средств передвижения потребность в них исчезла, и исключение потеряло смысл.

Тогдашний директор Британской антарктической службы Дэвид Дрюри отмечал, что собаки действительно имели значение для морального состояния и обучения персонала, но уже не были необходимы для поддержки науки. Кроме этого, все серьезнее рассматривали экологические риски.

Одной из причин запрета стала угроза распространения болезней, в частности чумы плотоядных, которая может передаваться тюленям. Также существовали опасения, что собаки могут беспокоить или атаковать местную фауну. В конце концов признали, что строгие правила защиты экосистемы несовместимы с разведением и использованием хаски на материке.

Последние собаки покинули Антарктиду в феврале 1994 года, за несколько недель до вступления запрета в силу. С тех пор они больше не возвращались, а ледяной континент окончательно стал территорией без домашних животных.

