Июль 2024 установил новые рекорды глобальной жары и климатических катастроф

Июль 2024 года установил новые рекорды глобальной жары, порождающей и климатические катастрофы. Рекордно высокие температуры по всей Земле тянутся с июня 2023 и совпадают с последовательными глобальными максимумами температуры поверхности моря.

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Независимая климатическая организация Climate Central провела глобальный анализ климатических изменений. Согласно выводам экспертов, именно человек является виновником мощных тепловых волн, возникающих из-за сжигания угля и вырубки лесов, пишет Space.com.

Средняя температура на Земле в июле была самой высокой зарегистрированной в книге Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) за 175-летнюю историю. Рекордная температура поднявшись на 1,21 градуса по Цельсию по среднему показателю XX века в 15,8 градуса по Цельсию.

В США средняя температура июля стала одиннадцатой самой теплой за последние 130 лет. Два американских города установили абсолютные тепловые рекорды в июле. Так, в Лас-Вегасе 7 июля температура достигла 49 градусов Цельсия, а в Вашингтоне 17 июля четвертый день подряд температура превышала 38 градусов.

По словам экспертов, жара влечет климатические катастрофы. Чем теплее, тем чаще происходит испарение воды, питающей тропические системы, которые уже формируются и усиливаются в океанах с температурой поверхности моря, превышающей среднюю. Кроме того, больше тепла приводит к лучшим условиям засухи, что может повлечь за собой лесные пожары.

Среди самых страшных явлений июля – сильная жара, мощный ураган и быстрые лесные пожары на западе США, которые также вызваны антропогенными изменениями климата. Ураган "Берил" вошел в историю июля как самый первый шторм 5 категории по шкале Саффира-Симпсона. В Калифорнии более 13000 человек были вынуждены эвакуироваться вблизи Оровилля в период со 2 по 3 июля из-за мощного лесного пожара, а уже 24 июля вспыхнул Парковый пожар, ставший четвертым по величине в истории штата, охватив более 162000 гектаров.

Стихийные бедствия влекут немало ущерба государству. С 1980 года в США ведется реестр погодных и климатических катаклизмов и общие издержки, которые они несут. С тех пор было зарегистрировано 395 таких природных бедствий, которые потянули уже 2,770 триллиона долларов США. Уже за 2024 год было 19 подтвержденных погодных/климатических катаклизмов с ущербом, превышающим 1 миллиард долларов каждая.

Ранее OBOZ.UA писал, что температура на Земле бьет все рекорды 13 месяцев подряд и опасность для человечества смущает ученых.

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