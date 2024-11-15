Самое большое животное на Земле оказалось на грани вымирания: популяция африканских слонов за полвека сократилась на 90%

Африканские слоны, являющиеся крупнейшими наземными животными на Земле, находятся в опасности. Исследование показывает тревожное сокращение численности этих великанов по всему африканскому континенту в течение последних полувека.

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Ученые обнародовали то, что они назвали "самой полной оценкой статуса двух видов африканских слонов – саванного и лесного". Популяции саванных слонов сократились в среднем примерно на 70%, а лесных – на 90%, пишет Reuters.

В ходе исследования ученые использовали данные опросов, проведенных в 475 местах в 37 странах с 1964 по 2016 год. В целом на разных исследуемых участках популяция саванного и лесного слонов уменьшилась в среднем на 77%.

По словам экспертов, главными причинами резкого уменьшения популяции слонов стали браконьерство и утрата среды обитания.

"Многие утраченные популяции не вернется, и многие популяции с низкой плотностью сталкиваются с постоянным давлением. Вероятно, мы потеряем еще больше популяций в будущем", – сказал Джордж Виттемер, профессор охраны дикой природы Университета штата Колорадо и председатель научного отдела совета природоохранной группы Save the Elephants, которая помогла провести исследование.

Ученые отмечают, что браконьерство обычно предусматривает убийство слонов ради их бивней, которые незаконно продаются на международном черном рынке. Ведь до сих пор есть немалый спрос на слоновую кость в Китае и других частях Азии.

А расширение сельского хозяйства является основным фактором утраты среды обитания слонов.

По оценкам специалистов, популяция лесных слонов составляет примерно треть популяции саванных слонов. Браконьерство непропорционально повлияло на лесных слонов и опустошило популяции обоих видов в северной и восточной Африке.

"Мы потеряли ряд популяций слонов во многих странах, но северный регион Сахель в Африке – в Мали, Чаде и Нигерии – особенно сильно пострадал. Ограниченная защита привела к уничтожению популяции", – отметил Виттемер.

Правда, в южной Африке популяция слонов выросла на 42%. "Мы увидели реальный успех в некоторых местах, но особенно в южной Африке – в Ботсване, Зимбабве и Намибии. Здесь мы видели активную опеку и управление со стороны правительств или зарубежных групп, которые взяли на себя руководящую роль в защите слонов", – добавил профессор Виттемер.

Научный сотрудник Центра африканской природоохранной экологии Университета Нельсона Манделы в Южной Африке подчеркнул, что "потеря крупных млекопитающих является важной экологической проблемой для Африки и планеты в целом".

"Ведь слоны только один из самых умных видов, с которыми мы живем на планете, но и невероятно важная часть экосистемы в Африке, структурирующая баланс между лесом и лугами, служит важным рассеивателем семян, и является видом, от которого зависит выживание множества других видов ", – подытожил охранник дикой природы Джордж Виттемер.

OBOZ.UA ранее писал, что самый маленький слон в мире может исчезнуть с лица Земли.

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