Исследование летучих мышей на беговой дорожке показало, как они используют кровь для получения энергии. Видео

Канадские ученые провели эксперименты с летучими мышами-вампирами, во время которых они бегают на беговых дорожках. Это было сделано, чтобы понять, как они используют кровь для получения энергии. Они ведь имеют очень необычный способ получения энергии из белка благодаря их специализированной диете.

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Летучая мышь-вампир – один из немногих видов летучих мышей, умело маневрирующих на земле. На видео видно, как один из них, используя крылья, бежит по дорожке со скоростью 30 метров в минуту, пишет sky.com.

Летучая мышь использует эту способность, чтобы незаметно подкрадываться к спящей добыче, такой как крупный рогатый скот, свиньи и куры, прежде чем сделать надрез своими острыми, как бритва, зубами.

Большинство млекопитающих получают основную часть энергии для движения из жиров и накопленного сахара, но три вида летучих мышей-вампиров питаются кровью, которую берут от своих жертв, которая богата белками, но содержит мало жиров и сахара. Поэтому непонятно, как работает их метаболизм, поскольку аминокислоты, из которых состоят белки, обычно обеспечивают менее 10 процентов энергии животных во время физических упражнений.

Чтобы узнать больше об их метаболизме, Кеннет Уэлч и Джулия Росси из Университета Торонто в Канаде исследовали двадцать четыре летучие мыши-вампиры (Desmodus rotundus), пойманные в Белизе. Летучих мышей кормили коровьей кровью, содержащей аминокислоты с обозначенными атомами углерода, а затем поместили на беговую дорожку в небольшой коробке, пишет New Scientist.

Ученые проанализировали углекислый газ, который они выдыхали на беговой дорожке. Соотношение CO2 к кислороду (коэффициент дыхательного обмена) оставалось одинаковым на всех скоростях. Это свидетельствует о том, что основным источником энергии летучих мышей была богатая белками кровь, а не запасы углеводов и жиров, которые преимущественно используют большинство других млекопитающих.

Исследователи говорят, что это показывает, насколько сильно метаболизм может формироваться под влиянием специализированной диеты, поскольку в рационе мышей-вампиров относительно мало углеводов и жиров.

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