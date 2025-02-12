Испанские ученые обнаружили в Антарктиде масштабные выбросы метана: это может стать 'бомбой для климата планеты'

Команда испанских ученых обнаружила "массивные выбросы" метана в недрах Антарктики. Этот газ способен нагреть планету примерно в 30 раз больше, чем углекислый газ (CO₂).

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Геологи заметили в океане колонны метана протяженностью до 700 метров и шириной до 70 метров. Эти неизвестные выбросы могут стать "бомбой для климата планеты", пишет EL PAÍS.

Руководители экспедиции, геологи Рикардо Леон и Роджер Ургелес, которые вели исследования на борту судна "Сармьенто де Гамбоа" сказали, что обнаружили именно то, чего боялись. Ученые отправились в плавание на поиски этих массивных, тогда еще гипотетических, истоков.

Они подтвердили, что соединение накопилось на морском дне около 20 000 лет назад в результате разложения органических веществ в виде гидратов метана, кристаллического твердого вещества.

"Это как лед, который можно поджечь, и он будет гореть", – объяснил геолог из Института морских наук в Барселоне Роджер Ургелес.

Теория заключалась в том, что истончение огромного антарктического ледникового щита, начавшееся в конце последнего ледникового периода, влечет за собой уменьшение веса суши и поднятие континента. И это явление, известное как послеледниковый отскок, способствует выходу метанового льда, спрятанного тысячелетиями в подводном дне.

Исследователи искали истоки на побережье Антарктического полуострова, одного из регионов планеты, наиболее пострадавшего от глобального потепления, где температура выросла более чем на три градуса по Цельсию всего за полвека.

"Мы подсчитали, что в этой области накоплено около 24 гигатонн углерода в гидратах метана, что эквивалентно количеству, которое выбрасывает все человечество за два года", – предупредил Ургелес.

Опасно, что замороженный, твердый метан превращается в газ. "Эти явления уже были зафиксированы в Арктике, но в Антарктиде они обнаружены впервые", – отметил ученый из Испанского геологического и горного института Рикардо Леон.

Предварительные результаты исследований свидетельствуют о том, что газ вырывается из-под земли вдоль разломов, часто из-за грязевых вулканов на высоте сотен метров над морским дном.

Ученые отмечают, что ледяные гидраты метана стабильны при низких температурах и высоком давлении, но с потеплением океана и уменьшением веса моря – из-за поднятия Антарктического континента – они дестабилизируются, и газ вырывается наружу.

Шлейфы метана, наблюдаемые исследователями, растворяются примерно в 150 метрах от поверхности океана. Будущий анализ образцов покажет, в какой степени газ попадает в атмосферу.

Геологи Рикардо Леон и Роджер Ургелес предупреждают о другой угрозе. Нестабильность морских отложений может повлечь за собой огромные оползни континентального склона, что может привести к цунами.

"Когда гидраты метана становятся газом, они занимают в 160 раз больший объем. Если он не рассеивается быстро, то может повлечь за собой огромные оползни, такие как смещение Сторегга в Арктике", – подчеркнул Ургелес.

Исследователь приводит пример крупнейшего из известных подводных оползней – движение, которое повлекло за собой цунами, прокатившееся по побережью Северной Европы около 8 150 лет назад.

Высота волн тогда достигала 20 метров на Шетландских островах современной Шотландии, но геологические следы катастрофы до сих пор можно найти по всему побережью Норвегии, Дании и даже в Гренландии, говорят ученые.

OBOZ.UA ранее писал, что Гренландия потеряла почти 2400 км льда за 13 лет из-за изменения климата.

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