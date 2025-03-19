Искусственный интеллект за два дня решил задачу, над которой ученые работали 10 лет

Специалисты из Имперского колледжа Лондона на протяжении 10 лет работали, чтобы выяснить, почему один тип супербактерии приобретает способность заражать различные виды бактерий. А новый искусственный интеллект от Google смог объяснить это за два дня.

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Команда ученых заподозрила, что у ИИ каким-то образом появился доступ к их работам. Однако когда доказали, что искусственный интеллект самостоятельно провел анализ доступной информации и предложил гипотезу, исследователи признались, что поражены скоростью его работы, пишет bioRxiv.

Исследования ученых относились к проблематике устойчивости бактерий к антибиотикам. Команда специалистов изучала хромосомные острова, формирующие капсид – вирусы, поражающие бактерии.

В ходе длительных изучений была подтверждена гипотеза, что эти вирусы могут заимствовать "хвосты" у других вирусов для внедрения своего генома в клетку, говорят специалисты.

Когда результаты исследования были почти готовы к публикации, ученые решили проверить, как быстро искусственный интеллект справится с этой задачей.

Исследователи были ошеломлены, когда за два дня они получили тот же результат, к которому шли десять лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что искусственный интеллект оставит без работы многих людей.

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