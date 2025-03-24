ИИ сможет делать суперточные прогнозы погоды: исследователи сообщили о прорыве

Ученые из Кембридского университета в Великобритании проанализировали работу искусственного интеллекта по сбору данных и прогнозированию погоды. По их словам, программа Aardvark Weather собирает данные наблюдений и создает глобальные прогнозы в сетке и прогнозы местных станций и использует в тысячи раз меньше вычислительной мощности и гораздо быстрее, чем текущие системы.

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То есть, с помощью ИИ и нового подхода один исследователь с настольным компьютером сможет создавать точные прогнозы погоды в десятки раз быстрее и с использованием в тысячи раз меньше вычислительной мощности, чем обычные системы. Новая модель сможет производить точные восьмидневные прогнозы по сравнению с пятидневными прогнозами сейчас, а также гиперлокализованные прогнозы, пишет The Gardian.

Пока прогнозы погоды генерируются с помощью сложного набора этапов, каждый из которых занимает несколько часов, чтобы работать на специально разработанных суперкомпьютерах. Это требует больших групп экспертов для их разработки, поддержки и развертывания.

Программа Aardvark Weather предоставляет схему, которая заменяет весь процесс, обучая искусственный интеллект на необработанных данных по метеостанциям, спутникам, воздушным шарам, кораблям и самолетам со всего мира, чтобы он мог делать прогнозы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, это дает потенциал для значительного улучшения скорости, точности и стоимости прогнозов. По словам Ричарда Тернера, профессора машинного обучения, этот подход можно использовать для быстрого предоставления индивидуальных прогнозов для конкретных отраслей или мест. К примеру, прогнозирование температуры для африканского сельского хозяйства или скорости ветра для компании по возобновляемой энергетике в Европе.

Это отличается от традиционных систем прогнозирования погоды, где создание настроенной системы требует лет работы больших групп исследователей, тогда как суперкомпьютерам нужны часы для обработки измерений из реального мира, чтобы построить модели прогнозирования.

"Это совсем другой подход к тому, что люди делали раньше. Это новый способ прогнозирования", – уточнил Тернер.

А доктор Скотт Хоскинг, директор отдела науки и инноваций для окружающей среды и устойчивого развития в Институте Алана Тюринга, добавил, что этот прорыв может сделать мощные технологии доступными для развивающихся стран, а также поможет политикам, планировщикам чрезвычайных ситуаций и отраслям, которые полагаются на точные прогнозы погоды.

В целом, по мнению ученых, результаты исследования проложили путь к лучшим прогнозам природных катаклизмов, таких как ураганы, лесные пожары и торнадо, а также другие климатические проблемы, такие как качество воздуха, динамика океана и прогнозирование морского льда.

Исследователи заявили, что используя только 10% входных данных, необходимых существующим системам, Aardvark уже мог бы превзойти национальную систему прогнозирования GFS США в определенных аспектах и был конкурентоспособен с прогнозами метеорологической службы США.

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