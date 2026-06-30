ИИ расшифровал 2000-летние свитки, захороненные во время извержения Везувия

Искусственный интеллект сумел прочитать древние тексты, сожженные более двух тысяч лет назад. Уникальные свитки из Геркуланума долгое время оставались недоступными для человечества, поскольку превратились в сплошные хрупкие комки пепла во время катастрофического извержения Везувия в 79 году нашей эры.

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Международная команда исследователей нашла способ виртуально "развернуть" эти артефакты, открыв миру ранее неизвестные философские трактаты. Как пишет Live Science, обнародованные результаты сканирования уже позволили идентифицировать полтора метра непрерывного греческого текста. Это событие открыло новую эру в изучении античной литературы, даря надежду на восстановление сотен других утраченных рукописей.

Проект Vesuvius Challenge

Грандиозный успех стал возможен благодаря глобальной инициативе Vesuvius Challenge, которая объединила усилия экспертов в области компьютерных наук, физики и классической филологии. Учёные под руководством Брента Силеса из Университета Кентукки использовали синхротрон для рентгеновского сканирования внутренней части обугленных свитков.

Специально обученные алгоритмы искусственного интеллекта научились распознавать едва заметные следы древних чернил на слоях папируса, слипшихся между собой. Благодаря этому цифровые копии свитков PHerc. 1667 и PHerc. 172 впервые за два тысячелетия стали доступны для чтения, продемонстрировав исследователям десятки колонок чёткого текста.

Сенсационные находки: неизвестные труды философов-стоиков

Анализ свитка PHerc. 1667 преподнес палеографам настоящий сюрприз. Оказалось, что этот документ датируется примерно II или III веком до нашей эры, что делает его одним из древнейших во всей коллекции.

Ввиду значительного возраста рукописи ученые отвергли авторство эпикурейца Филодема, чьи работы обычно преобладали в этой библиотеке. Вместо этого речь идет об уникальном стоическом трактате, посвященном вопросам человеческого поведения и этики. В тексте упоминается Аристокреонт – племянник выдающегося мыслителя Хрисиппа, что дает серьезные основания надеяться на сенсационное расширение наших знаний о раннем стоицизме.

Помимо философских размышлений о морали, виртуальное раскрытие принесло ещё одно открытие в другом свитке под номером PHerc. 139. В конце этого манускрипта исследователи отчетливо разглядели название восьмой книги Филодема "О богах". Ранее научное сообщество знало о существовании этого труда, но даже не догадывалось, что он был столь объёмным и насчитывал не менее восьми частей.

Историческая справка:

Вилла в Геркулануме, где была обнаружена библиотека, вероятно, принадлежала тестю самого Юлия Цезаря. Сейчас более 600 свитков из этой коллекции все еще ожидают своей очереди для цифрового анализа. Впереди исследователей ждёт масштабная ревизия других обугленных артефактов, которые ранее считались безнадёжно утраченными для науки.

OBOZ.UA ранее писал о ядерном реакторе, которому 2 миллиарда лет. Объект был найден в Африке.

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