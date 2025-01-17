Астронавтка NASA Сунита Уильямс впервые за 8 месяцев покинула МКС, но есть нюанс

Одна из астронавтов NASA наконец-то покинула Международную космическую станцию (МКС) после восьми месяцев пребывания на ней. Однако она не возвращается домой.

Видео дня

Выход в открытый космос, впервые со дня прибытия на станцию 6 июня 2024 года, произошел из-за необходимости провести техническое обслуживание корабля. Командир Экспедиции-72 Сунита Уильямс выполняла их вместе с астронавтом Ником Хейгом, пишет MailOnline.

Среди их задач – ремонт оборудования, управляющего ориентацией станции, замена светофильтров на рентгеновском телескопе NICER и замена отражателя на международном стыковочном адаптере.

Кроме того, уже запланирован второй выход Суниты Уильямса в открытый космос. Вместе с Барри Уилмором 23 января они должны будут снять антенный узел радиочастотной группы (набор компонентов для передачи и приема радиоволн) и собрать образцы поверхности для анализа микроорганизмов.

Каждый из выходов в открытый космос по плану должен длиться около шести с половиной часов.

Напомним, что астронавты NASA застряли в космосе из-за неисправности Boeing Starliner. Инженеры обнаружили многочисленные проблемы с космическим кораблем. Первоначально планировалось, что астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс вернутся на Землю 13 июня после недели на МКС, но их пребывание на станции длится уже 8 месяцев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что застрявшие в космосе американские астронавты записали обращение в NASA. 62-летний Барри Уилмор и 59-летняя Сунита Уильямс сказали, что хотят вернуться домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!