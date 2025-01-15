На Марсе была замечена гигантская 'фасоль', которая может указывать на признаки жизни. Фото

Спутник NASA заметил на Марсе гигантскую "фасоль". Эти удивительные замороженные объекты можно увидеть на песчаных дюнах Красной планеты до весны.

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Фото замерзших дюн в северном полушарии Марса сделали с помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Ученые предполагают, что исследование марсианских "фасоль" может помочь определить, было ли когда-нибудь достаточно воды на этой планете для поддержания жизни, пишет LiveScience.

На фотографии, обнародованной NASA, дюны выглядят неподвижными, хотя на Марсе, как и на Земле, они обычно мигрируют, когда поднимается ветер. Однако на фото видно, что марсианские дюны покрыты слоем углекислого газа зимой. Так что мороз не дает ветру перемещать дюны до наступления весенней оттепели, говорят эксперты.

Однако ученые обратили внимание на то, что фасоли на Марсе покрыты инеем. Это, вероятно, поможет исследователям узнать, существовала ли когда-то вода на поверхности Красной планеты достаточно долго, чтобы здесь была жизнь.

Несмотря на то, что иней образуется из углекислого газа, а не из воды, все равно влияет на вероятность того, что на Марсе была вода на долгие периоды в прошлом, предполагают ученые.

По словам исследователей, количество углекислого газа на Марсе изменяется в зависимости от того, под каким углом планета расположена к Солнцу.

Известно, что Земля немного колеблется, вращаясь вокруг слегка наклоненной оси, и это дает нам разное время года. Но наклон оси Марса сильно колеблется в течение миллионов лет, резко меняя времена года.

Ученые отмечают, когда Марс наклоняется сильнее, лед из углекислого газа превращается в газ в больших масштабах для всей планеты. Эксперты предполагают, что более густой атмосферы могло быть достаточно для поддержания воды в жидком состоянии в течение длительного времени.

Благодаря лучшему пониманию того, как в нынешних условиях на Марсе появляется и исчезает углекислый газ, ученые могут делать лучшие прогнозы прошедшего климата на Марсе, говорят специалисты.

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