И здесь отличился СССР: названо наиболее ядерно загрязненное место на Земле

В северо-восточном Казахстане есть неприметное на первый взгляд озеро Чаган, или как его еще называют Атомное озеро. Оно стало символом радиоактивного наследия Советского Союза. Это не просто водоем, а кратер, образованный ядерным взрывом, навсегда изменивший и географию, и судьбы тысяч людей.

Видео дня

В 1965 году здесь прошел эксперимент, который должен был демонстрировать "мирное" использование атомной энергии. На самом же деле – очередной взрыв в рамках масштабной программы ядерных испытаний. Детали рассказало издание IflScience.

Первое ядерное оружие СССР было подорвано на Семипалатинском ядерном полигоне 29 августа 1949 года. Бомба, известная как РДС-1, не только стала значительным технологическим достижением для Советского Союза, введя его в ядерную эру, но и сигнализировала о начале гонки ядерных вооружений.

Взрыв создал кратер глубиной 100 метров и диаметром более 400. Впоследствии он наполнился водой.

Это всего один из 456 ядерных взрывов, которые СССР провел на Семипалатинском полигоне. С 1949 по 1989 годы земля была ареной самых масштабных в мире ядерных экспериментов. Часть из них надземные, то есть с прямым контактом с окружающей средой. В воздух поднимался пепел, пропитанный смертоносными изотопами.

А рядом расположен город Семей. Сто пятьдесят километров – ничто радиальных туч. В городе жили более миллиона человек. В десятках окрестных сел – еще тысячи семей, которые даже не догадывались, что дышат воздухом с альфа-частицами. Они не подписывали никаких согласий. Их не информировали, не эвакуировали. Население в целом подвергалось воздействию опасных радиоактивных материалов как из-за контакта с радиоактивными частицами в воздухе, так и из-за употребления загрязненной пищи.

Последствия не заставили себя ждать. Еще в 1958 году местные врачи обнаружили, что у каждого пятого – признаки хронической лучевой болезни. Впоследствии появились новые симптомы: онкология, врожденные пороки развития, бесплодие. До сих пор продолжаются исследования, доказывающие, что генетические изменения передаются уже третьим поколениям. Но СССР молчал, и только после его распада правда начала просачиваться наружу.

Советский Союз произвел последний ядерный взрыв в Семипалатинске в 1989 году. Сегодня полигон закрыт. С 1991 года Казахстан – независимое государство, пытающееся осмыслить и преодолеть это наследие. Но Атомное озеро остается. Туристы фотографируют его сверху, часто не осознавая, что под водной гладью один из самых токсичных объектов планеты.

Это не просто озеро, но и предупреждение о том, что технический прогресс без моральной составляющей – только дорога к самоуничтожению. И даже наука может оказаться инструментом ужаса, если ею руководят амбиции, а не гуманизм.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о ядерных взрывах в Украине во времена СССР.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.