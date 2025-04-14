Держали в тайне: что известно о ядерных взрывах в Украине во времена СССР

В эпоху холодной войны и погони за технологическим преимуществом Советский Союз прибегал к экспериментам, масштабы которых до сих пор поражают воображение. Одним из таких малоизвестных проектов стала "Программа номер семь", целью которой было использование ядерных взрывов в мирных целях.

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Вопреки международным договоренностям, ограничивавшим ядерные испытания, СССР провел серию подземных взрывов, два из которых произошли на территории Украины, оставаясь длительное время тайной за семью замками. Подробности узнавала редакция OBOZ.UA.

В 1963 году ведущие мировые государства, включая СССР, подписали Московский договор, запрещавший ядерные испытания в трех средах: атмосфере, космосе и под водой. Однако стремясь использовать атомную энергию в хозяйственных целях, уже через два года Советский Союз приступил к реализации программы подземных ядерных взрывов. По официальной версии, атомные бомбы должны помочь в строительстве каналов, создании искусственных водоемов и увеличении производительности нефтяных и газовых скважин.

Первый ядерный взрыв на территории Украины

Ядерный взрыв, получивший кодовое название "Факел", произошел 9 июля 1972 года недалеко от села Хрестище Красноградского района Харьковской области. Его целью было ликвидировать мощный пожар на газовой скважине, бурлившей почти год. По оценкам специалистов, энерговыделение взрыва составило 3,8 килотонны, что равняется примерно четверти мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В 1968 году близ Хрестища было обнаружено значительное газоконденсатное месторождение с запасами, достигавшими 300 миллиардов кубометров природного газа. Уже через несколько лет здесь активно работали 17 скважин. Однако из-за аномально высокого внутрипластового давления на одной из скважин произошла авария, приведшая к мощному фонтанированию конденсата и его воспламенению. Попытки потушить пламя традиционными методами оказались безрезультатными.

Решение об использовании ядерного взрыва для ликвидации аварии было принято на самом высоком уровне – соответствующее постановление подписали лично Леонид Брежнев и Алексей Косыгин (по материалам wikipedia.org). Подготовка к взрыву длилась четыре месяца в условиях серьезной секретности. Для выполнения задания было привлечено Министерство среднего машиностроения СССР, а охрану территории обеспечивали подразделения КГБ и МВД СССР из Москвы. Все участники проекта дали подписку о неразглашении на 15 лет.

Неудачный эксперимент и его последствия

9 июля 1972 года в 10 утра раздался взрыв. Через 20 секунд из аварийной скважины вырвался мощный газовый фонтан, смешанный с породой, а над местом взрыва образовалось грибовидное облако. К сожалению, эксперимент не достиг своей цели – закрыть выброс газа с помощью взрыва не удалось. Факел удалось потушить только спустя несколько месяцев стандартными методами. Ударная волна нанесла значительные разрушения расположенному неподалеку поселку Первомайское, где были выбиты окна и повреждены стены домов.

Второй ядерный взрыв на территории Украины

Ядерный взрыв в Украине под кодовым названием "Кливаж" произошел 16 сентября 1979 на шахте "Юный коммунар" в Донецкой области. Целью этого взрыва мощностью 0,2-0,3 килотонны было снижение напряжения в горном массиве, что должно было повысить безопасность добычи угля. Проведение эксперимента держалось в тайне не только от местного населения, но и от большинства шахтеров (по материалам wikipedia.org).

В отличие от красноградского эксперимент "Кливаж" был признан успешным. В результате взрыва образовалась полость, вокруг которой сформировалась зона измельчения пород. По официальным данным уровень радиоактивности в шахте в течение последующих лет оставался на фоновом уровне. После взрыва действительно наблюдалось снижение частоты выбросов угля и породы, и шахта продолжала работать еще 23 года, при этом информация о возможных радиационных рисках практически не разглашалась.

Угроза экологической катастрофы

В конце XX века возникли серьезные опасения по поводу возможного затопления шахты "Юный коммунар", где был произведен ядерный взрыв. Экологи предупреждали, что это может привести к радиоактивному загрязнению подземных вод, что чревато бассейнами рек Северский Донец и Кальмиус, а также Азовским морем. В 2018 году оккупационные власти так называемой "ДНР" решили затопить шахту, что вызвало глубокую обеспокоенность как в Украине, так и на международном уровне.

Летом 2024 г. появились тревожные сообщения, что радиоактивное загрязнение из шахты "Юный коммунар" досталось водоносным горизонтам, которые используются для питьевого водоснабжения.

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