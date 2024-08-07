Хотели похитить людей и продать в рабство: в Марокко найдены обломки пиратского корабля XVII века. Фото и видео

У побережья Бербери в Марокко были обнаружены обломки хорошо вооруженного пиратского корабля XVII века. Ученые предполагают, что судно направлялось к испанскому побережью, чтобы захватить людей и продать в рабство.

Видео дня

По словам экспертов, затонувший корабль является первым алжирским корсаром, найденным в центре Бербери. Для маскировки под торговое судно оно перевозило кастрюли и сковородки, изготовленные в североафриканском городе Алжир, пишет LiveScience.

Флоридская компания Odyssey Marine Exploration (OME) обнаружила кораблекрушение в 2005 году во время поисков останков 80-пушечного английского военного корабля HMS Sussex, затонувшего в этом районе в 1694 году. Однако только сейчас после основательных исторических исследований ученые представили свою находку.

"Как это часто бывает при поиске конкретной кораблекрушения, мы нашли много мест, которых никогда раньше не видели", – сказал основатель OME и руководитель экспедиции Грег Стемм.

Пиратские суда

По словам историков, корсарские пираты Бербери были преимущественно мусульманами, прибывавшими в XV веке из Алжира, который тогда являлся частью Османской империи.

Значительная часть западного побережья Северной Африки, от современного Марокко до Ливии, в то время была известна как "Побережье варваров Бербери". Название произошло от берберского народа, жившего там и его пираты были главной угрозой на протяжении более 200 лет. Они ведь охотились на корабли и совершали набеги вдоль средиземноморского и атлантического побережья Европы. Заключенных людей берберцы удерживали за выкуп или продавали для североафриканской работорговли, действовавшей в некоторых мусульманских странах до начала XX века.

Но пиратская деятельность берберийских корсаров прекратилась в начале XIX века, когда пираты потерпели поражение в войнах от Соединенных Штатов, Швеции и норманнского королевства Сицилия на юге Италии.

Затонувший корабль

По словам исследователей, корабль длиной 14 м был тартаном, то есть это небольшое судно с треугольными латентными парусами на двух мачтах, которое также могло двигаться с помощью весел. Известно, что тартаны использовались пиратами Бербери в XVII и XVIII столетиях. Ведь их часто принимали за рыболовные суда, не подозревая, что на борту есть пираты.

Эксперты исследовали затонувший корсар с помощью дистанционно управляемого транспортного средства (ROV), обнаружившего, что судно было вооружено четырьмя большими пушками, 10 поворотными пушками и многими мушкетами для экипажа из примерно 20 пиратов. Грег Стемм также добавил, что корабль был оснащен очень редкой "подзорной трубой" – ранним типом телескопа, революционным в то время и, вероятно, был захвачен с европейского судна.

Другие артефакты затонувшего судна подтверждают предположение, что это был пиратский корабль, груженый ворованным товаром. "Бросьте в затонувшую смесь коллекцию стеклянных бутылок для алкогольных напитков, изготовленных в Бельгии или Германии, и чайные чаши, изготовленные в Турции, и обломки будут выглядеть очень подозрительно. Это не был нормальный североафриканский прибрежный торговый корабль, а пиратский", – подытожил руководитель экспедиции Грег Стемм.

Ранее OBOZ.UA писал, что на затонувшем корабле обнаружили 30 бочек с редким товаром XVI века.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!