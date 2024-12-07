Химик объяснил разницу между порошком и гелем для стирки: минусы есть у обоих

Натан Кила, старший преподаватель химии в Тасманском университете (Австралия) объяснил в чем разница между стиральным порошком гелем для стирки и капсулами. По словам ученого, во всех средствах есть и недостатки и преимущества.

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Активными ингредиентами как порошков, так и стиральных жидкостей являются "поверхностно-активные вещества", также известные как моющие средства. Обычно это заряженные или "ионные" молекулы, имеющие две отдельные части в структуре. Одна часть хорошо взаимодействует с водой, а другая с маслами, и это полезное свойство позволяет поверхностно-активным веществам снимать жир и грязь с тканей и суспендировать их в воде, пишет The Conversation.

Современные стиральные средства содержат фосфаты, смягчители воды и другие "секвестранты" металлов, чтобы остановить образование мыльной пены. Фосфаты могут вызвать цветение водорослей в пресных водоемах. Вот почему современные составы стиральных средств содержат меньшее количество фосфатов.

Многие продукты также содержат оптические отбеливатели. Эти химические вещества поглощают ультрафиолетовый свет и испускают синий свет, что обеспечивает феномен "очень белого" или "яркого цвета".

Также в стиральные средства обычно добавляют ароматизаторы. Они не важны для химической очистки, но создают впечатление, что одежда свежая.

Стиральные порошки

Хотя моющие средства и ингредиенты во избежание мыльной пены являются важнейшими компонентами, они не самые распространенные. Основными ингредиентами порошков являются соли (например, сульфат натрия), которые добавляют объем и предотвращают слипание порошка.

Еще одна обычная соль, которую добавляют к стиральным порошкам – карбонат натрия, также известный как стиральная сода – химический двоюродный брат пищевой соды – помогает химически изменять жир и грязь, чтобы они растворялись в воде.

Кроме этого, в порошках часто присутствуют окислители и добавка, создающая легкий отбеливающий эффект.

Химически порошки имеют преимущество – их компоненты можно складывать и смешивать, но хранить отдельно в твердой форме (в стиральном порошке можно увидеть разные типы гранул).

Гель для стирки

Основным ингредиентом стиральной жидкости является вода. Остальные ингредиенты следует рассмотреть подробнее. Они должны быть стабильными в бутылке, а затем работать вместе во время стирки. В них входят подобные порошкам ингредиенты, такие как щелочные соли, секвестранты металлов, смягчители воды и поверхностно-активные вещества.

Поверхностно-активные вещества в жидких продуктах часто обозначаются как "ионные" (заряженные) и "неионные" (незаряженные). По умолчанию неионные поверхностно-активные вещества могут быть жидкими, что делает их непригодными для порошкообразных составов. Неионные поверхностно-активные вещества хорошо суспендируют в воде масла и не образуют мыльной пены.

Но при пользовании гелей для стирки следует учитывать последствия для внутренней части стиральной машины. Жидкие продукты не могут содержать пероксиды (мягкие отбеливатели), содержащиеся в порошкообразных продуктах. Отсутствие пероксидов в жидких моющих средствах увеличивает возможность образования биопленок плесени в машине и перемещения микробов меж предметами одежды.

В качестве альтернативы пероксидам, жидкости обычно содержат только оптические отбеливатели.

Однако гели все же имеют одно преимущество над порошками – их можно добавлять непосредственно на пятна перед стиркой.

Капсулы для стирки

Еще одним популярным средством для стирки являются капсулы – вариант жидкого геля, но порционный. Красочные и похожие на сладости – эти продукты признаны опасными для маленьких детей и людей с когнитивными нарушениями. Еще одним их недостатком является то, что они устраняют возможность добавлять меньше моющего средства, если вы используете меньшее загрузки или просто хотите использовать меньше стирального средства в целом.

Так что лучше – порошок или жидкость?

На самом деле потребитель делает выбор, руководствуясь характеристиками, психологией, стоимостью, запахом, экологическими соображениями и удобством.

Следует поэкспериментировать с разными продуктами, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вас и отвечает вашим потребностям, домашнему бюджету и экологическим соображениям, например наличие упаковки, подлежащей переработке.

"Лично я стираю при 20°C с половиной рекомендуемой дозы стирального порошка с приятным запахом, упакованного в картон, пригодный для вторичной переработки, содержащий широкий спектр энзимов и активированный источник пероксида", – сказал эксперт.

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