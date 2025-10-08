УкраїнськаУКР
Реставрировали целых 20 лет: в Египте открыли гробницу фараона Аменхотепа III

В Египте после более двух десятилетий реставрационных работ вновь открыли гробницу одного из самых могущественных фараонов Древнего Египта — Аменхотепа III. Величественное захоронение расположено в Луксоре, на западной стороне Долины царей, и теперь доступно для туристов.

Гробницу, обнаруженную еще в 1799 году, долго восстанавливали в рамках японско-египетского проекта. Она включает уникальные фрески, архитектурные элементы и остатки саркофага, сообщается на странице сообщества Friends of Egypt в Facebook.

Открытие гробницы стало частью подготовки к открытию Большого Египетского музея в Гизе, которое запланировано на ноябрь. Египет надеется, что эти шаги помогут оживить туристическую отрасль страны.

Гробница Аменхотепа III

Гробница Аменхотепа III поражает своими масштабами: длинный наклонный проход длиной 36 метров ведет к главной погребальной камере. Внутри расположены еще две комнаты, вероятно, для жен фараона — цариц Тие и Ситамун.

Восстановлением занималась команда археологов в течение более 20 лет, сосредоточившись на росписях, изображающих сцены из "Книги мертвых" и богов древнеегипетского пантеона. Несмотря на то, что часть гробницы не завершена декоративно, она сохранила значительное количество оригинальных фресок.

Также на месте остался каркас саркофага, хотя сами погребальные сокровища давно были похищены. Стилистически это одна из самых узнаваемых гробниц периода Нового царства.

Аменхотеп III, известный как Аменхотеп Великий, правил Египтом примерно с 1390 по 1350 годы до нашей эры. Его считают одним из самых успешных правителей 18-й династии.

Интересно, что его мумия была перенесена жрецами в другую гробницу — деда фараона, Аменхотепа II. Сейчас она экспонируется в Национальном музее египетской цивилизации среди других 16 мумий царей и цариц.

Восстановление гробницы стало символическим шагом на пути к открытию нового Большого Египетского музея возле пирамид Гизы. Ожидается, что это оживит интерес к культурному наследию страны и будет способствовать росту туристического потока после лет спада из-за политической нестабильности.

