Гордость Франции: линкор водоизмещением 23 500 тонн затонул менее чем за минуту, но очень хорошо сохранился

Линейный корабль "Франция" водоизмещением 23 500 тонн, бывшая гордость французского флота, затонул у берегов Бретани менее чем за шестьдесят секунд после столкновения с камнем, не отмеченным на картах. Это произошло более ста лет назад, однако корабль, который до сих пор находится под водой, на удивление хорошо сохранился.

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То, что осталось от линкора "Франция", находится всего в 15 метрах под водой в заливе Киберон. Это "в пределах видимости отдыхающих, которые каждое лето заполняют его берега", пишет The Daily Galaxy.

О чем речь

"Франция" была четвертым и последним линейным кораблем класса "Курбе", первой серией французских дредноутов. Корабль был заложен в 1911 году, спущен на воду в 1912-м, а в состав флота он вошёл в октябре 1914 года, уже после начала Первой мировой войны.

Во время Первой мировой войны корабль нес службу в Средиземном море.

В 1919 году "Франция" вместе с "Жан Баром", дредноутом того же класса, участвовала в интервенции на юге Украины.

А 26 августа 1922 года "Франция" наткнулась на подводную скалу в заливе Киберон – так называемом Бискайском заливе в Атлантическом океане, к северу от Испании и к западу от Франции, – и затонула. Практически весь экипаж был спасен, погибли лишь три моряка.

Загадки гибели корабля

Командира корабля судили в Морском трибунале Лорьяна. Но в итоге он был оправдан, поскольку скала, на которую налетела "Франция", не упоминалась ни на одной из действовавших в то время карт. Скала, которую долгое время не называли, позже официально получила название Basse Nouvelle.

Так или иначе, гибель "Франции" остается одной из самых драматичных, но наименее известных катастроф в военно-морской истории страны.

Для своего времени "Франция" обладала самыми мощными характеристиками: длина 165 метров, ширина – 27 метров, осадка под корпусом – 10 метров. На вооружении – двенадцать 305-миллиметровых орудий, двадцать два 138-миллиметровых орудия и четыре торпедных аппарата. Но ни огневая мощь, ни броня не смогли защитить линкор от скалы, не отмеченной ни на одной карте того времени.

Линейный корабль столкнулся с препятствием в 00:57. Он накренился на левый борт, полностью перевернулся и исчез под водой менее чем за минуту.

Знаменитая достопримечательность

Уже более ста лет обломки корабля, как и раньше, лежат на глубине 15 метров в бухте Киберон, недалеко от пляжей, которые каждое лето переполнены туристами.

"Линкор" несколько раз пытались поднять с дна. Первая попытка подъема была предпринята вскоре после затопления, но не увенчалась успехом. Впоследствии несколько компаний поочередно пытались разобрать судно на части; этот проект продолжался до 1958 года.

"И сегодня, хотя и не весь линкор целиком, а его разбросанные обломки, остаются на морском дне. Некоторые из этих фрагментов сейчас выставлены в музее Киберона, давая посетителям ощутимую связь с этой малоизвестной страницей бретонского морского наследия", – пишет Daily Galaxy.

Другие известные затонувшие суда

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году в бывшей частной резиденции беглого президента Виктора Януковича "Межигорье", расположенной в селе Новые Петровцы, затонул известный корабль-ресторан "Галеон". Это произошло из-за резкого повышения уровня воды в Киевском водохранилище.

А два года назад Королевское канадское географическое общество объявило, что найдено судно "Квест", капитаном которого когда-то был известный исследователь Антарктики Эрнест Шеклтон. Интересно, что судно, затонувшее более 60 лет назад, почти не повреждено.

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