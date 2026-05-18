В бывшей резиденции Януковича 'Межигорье' затонул корабль-ресторан 'Галеон'. Видео и подробности

В бывшей частной резиденции беглого президента Виктора Януковича "Межигорье", которая расположена в селе Новые Петровцы, затонул известный корабль-ресторан "Галеон". Это произошло из-за резкого поднятия уровня воды в Киевском водохранилище.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. Известно, что удалось спасти имущество, которое находилось на борту.

"В Межигорье затонул корабль-ресторан Януковича "Галеон", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что большая часть судна находится под водой.

Со своей стороны в пресс-службе парка-памятника "Межигорье" подтвердили эту информацию, и рассказали подробности. Отмечается, что в связи с резким поднятием уровня воды в Киевском водохранилище в СКРЦ "Галеон" начала попадать вода.

"Работники парка оперативно обнаружили ситуацию и сразу приняли меры по ликвидации последствий. В частности, была осуществлена откачка воды с привлечением всей имеющейся техники и оборудования в парке (были задействованы помпы, насосы, автомобильная техника). Несмотря на принятые меры, остановить попадание воды в корабль не удалось", – констатировали в пресс-службе.

Как отметили в парке, руководство парка приняло решение о спасении имущества, которое находилось на борту. Сейчас часть корабля остается подтопленной, на месте продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 28 января 2025 года страна-террорист РФ нанесла очередной удар по Киевской области, в результате чего было повреждено помещение, в котором расположен музей ретроавтомобилей. Они принадлежали пророссийскому президенту-беглецу Виктору Януковичу – пожар уничтожил несколько машин.

