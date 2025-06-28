Как на Земле зародилась жизнь: ученые выдвинули еще одну версию

Вопрос о зарождении жизни на Земле на протяжении многих лет остается одним из самых интригующих в науке. Поиски ответа приводят к разнообразным гипотезам и исследованиям, охватывающим как геологические процессы на нашей планете, так и условия, царившие в ранней Солнечной системе.

Видео дня

Недавнее открытие учеными изотопов метанола вокруг молодой звезды HD 100453 проливает новый свет на эту фундаментальную проблему. Исследование предоставляет важные доказательства в поддержку гипотезы о том, что строительные блоки жизни могли быть доставлены на Землю из космоса.

Международная группа исследователей с помощью Большого миллиметрового/субмиллиметрового массива Атакама (ALMA) в Чили совершила важное открытие в газовом диске вокруг молодой звезды HD 100453, расположенной на расстоянии примерно 330 световых лет от Земли. Впервые ученые обнаружили изотопы метанола (метилового спирта) в протопланетном диске звезды, подобной HD 100453. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Роль метанола как строительного блока жизни

Метанол является одним из ключевых органических соединений, служащих строительными блоками для более сложных молекул, включая аминокислоты, которые необходимы для формирования жизни. Ранее метанол уже обнаруживали в других протопланетных дисках, где происходит формирование звезд и планет. Однако обнаружение его более редких изотопов в диске HD 100453 имеет особое значение, поскольку предоставляет новые данные о химическом составе этих ранних звездных систем.

Ведущий автор исследования, Элис Бут из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики, отметила, что "нахождение этих изотопов метанола дает важное понимание истории ингредиентов, необходимых для построения жизни здесь, на Земле". Многие молодые звезды окружены протопланетными дисками, состоящими из газа и пыли, которые являются материалом для формирования планет, спутников и комет, пишет Live Science.

Используя ALMA, исследователи смогли определить химический состав и распределение газа в диске HD 100453. Они обнаружили, что соотношение метанола к другим органическим молекулам в этом диске было подобно соотношению, которое наблюдается в кометах нашей Солнечной системы. Это свидетельствует, что лед в протопланетных дисках со временем может слипаться, образуя кометы, насыщенные сложными органическими молекулами.

Соавтор исследования, Милу Темминк из Лейденского университета в Нидерландах, отметил: "Это исследование подтверждает идею, что кометы, возможно, сыграли большую роль в доставке важного органического материала на Землю миллиарды лет назад. Они могут быть причиной того, что жизнь, включая нас, смогла сформироваться здесь".

Поскольку HD 100453 больше Солнца, метанол и другие молекулы в ее диске существуют в газообразном состоянии дальше от звезды, чем это было бы у молодой Солнечной системы, что облегчает их обнаружение. Это открытие подчеркивает потенциальную роль комет в занесении ключевых ингредиентов для возникновения жизни на молодую Землю.

OBOZ.UA писал, что ученые предложили свою альтернативу "Большому взрыву".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.