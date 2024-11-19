Гигантское кладбище слонов раскопали в Индии: они бродили по Земле 300 тысяч лет назад

Ученые нашли гигантское кладбище слонов в Индии. Согласно исследованию, люди лакомились существами размером с мамонтами 300 000 лет назад.

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Останки одного из самых крупных млекопитающих, когда-либо ходивших на Земле – палеолоксодона (Palaeoloxodon) выкопали из карьера в Пампоре. Нашли хорошо сохранившийся гигантский череп слона с прямым бивнем, а также целый тайник окаменелостей и каменных орудий, которыми пользовались древние люди, пишет TheSun.

Разломы в черепе слона дали ученым редкую возможность заглянуть внутрь. Исследователи смогли определить, что причиной смерти зверя была болезнь.

"Когда мы заглянули в поврежденную часть, увидели внутри что-то странное. Череп слона имеет много воздушных промежутков, делающих голову более легкой, но кости вдоль пазух носа разрослись в аномальную, губчатую структуру. Это указывает на то, что он страдал синуситом, возможно, из-за инфекции, распространившейся из другой части тела, или из-за тяжелого респираторного заболевания. Это могло привести к смерти", – подчеркнул исследователь эволюции человека из Музея естественной истории Саймон Парфитт.

Однако найденные в карьере каменные орудия труда и сломанные кости слона свидетельствуют о том, что и люди могли быть причастны к его смерти.

Согласно исследованию в Journal of Vertebrate Palaeontology, люди лакомились существами размером с мамонта 300 000-400 000 лет назад.

Доктор Парфитт сказал, что, возможно, древние люди разбивали кости тяжелыми камнями, чтобы добраться до питательного костного мозга внутри.

"Учитывая размер этих животных и относительно небольшой размер человеческих групп, маловероятно, что они смогли полностью обработать этого слона до того, как он начал гнить. Это значит, что люди, вероятно, отрезали лучшие куски мяса, а не разбирали тушу", – предположил ученый.

По словам Саймона Парфитта, это открытие привлекло внимание археологов к этому индийскому региону. Ученые теперь внимательнее ищут здесь новые места с останками слонов.

OBOZ.UA ранее писал, что на берегу Днепра в Запорожье нашли останки мамонта, который жил тысячи лет назад.

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