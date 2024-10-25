Гигантский питон проглотил оленя во Флориде: биологи назвали это 'самым поразительным зрелищем за 12 лет'. Фото

В заболоченной местности Эверглейдс, расположенной во Флориде ( США ), нашли огромного бирманского питона, который доедал оленя. Этот жуткий процесс очевидцам удалось снять на камеру и они назвали это "самым поразительным зрелищем за 12 лет".

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Известно, что бирманские питоны едят оленей и даже аллигаторов. Но обнаружить хищников в действии сложно, пишет LiveScience.

"Это было самое поразительное зрелище, которое мы видели за 12 лет наблюдения за питонами на юго-западе Флориды. Походило на сцену, которая разыгрывалась миллионы лет назад. Такое ощущение, будто мы ловим серийного убийцу с поличным. Наблюдать это в реальном времени было напряженно", – сказал биолог дикой природы и научный координатор природоохранной организации Conservancy Юго-Западной Флориды Иэн Бартошек.

Самка бирманского питона, которую поймали "на горячем" имела длину 4,5 метра и весила 52 килограмма. Она охотилась на белохвостого оленя, который весил 35 кг, то есть почти 67% массы змеи. широко, достигавшее 93% от его максимального отверстия.

Согласно предварительным исследованиям, предполагаемая максимальная щель открытия челюсти для бирманского питона составляла 22 сантиметра. Однако зоологи недавно исследовали трех из этих змей – в том числе питона, который съел оленя – и обнаружили, что максимальная щель у них была 26 см. Открытие существенно повлияло на понимание физических возможностей этих хищников.

Зоологи подчеркивают, что бирманские питоны могут проглотить огромную добычу, поскольку их челюсти не сросшиеся впереди, что позволяет им растягиваться гораздо шире, чем змеи подобного размера.

"Наши анатомические измерения указывают на то, что размер этого оленя был очень близок к предельному размеру добычи, которую могла съесть эта змея", – сказал автор исследования, профессор биологических наук из Университета Цинциннати Брюс Джейн.

Хотя текущая численность питонов на Эверглейдсе неизвестна, эксперты считают, что во Флориде их могут быть сотни тысяч. За последние несколько десятилетий бирманские питоны уничтожили местные экосистемы, съев несколько видов млекопитающих. Здесь ведь нет естественных хищников, чтобы контролировать их популяцию, говорят специалисты.

Бирманские питоны плодотворно размножаются, каждая самка способна откладывать десятки яиц в сезон. Поэтому ученые на Эверглейдсе вынуждены физически уничтожать несколько самок каждый год до откладывания яиц. "Все питоны, которых мы удаляем, подлежат гуманной эвтаназии. Мы очень уважаем бирманских питонов. Однако понимаем, какое влияние они оказывают на местную дикую природу, и не остаемся в стороне", – подчеркнул Иэн Бартошек.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Индонезии питон проглотил маму четырех детей, которая шла на работу.

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