Фото на миллион. Известный астрофотограф создал 400-мегапиксельную мозаику Галактики Андромеры

Известный астрофотограф Эндрю Маккарти создал 400-мегапиксельную мозаику Галактики Андромеры. По его словам, это самый масштабный проект, съемки для которого продолжались в течение трех месяцев.

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Фотохудожник поделился своей работой на странице в социальной сети X. Менее чем за сутки снимок посмотрели более 1,7 миллиона людей.

Маккарти написал, что с гордостью представляет мозаику, на выполнение которой было задействовано два телескопа и тысячи фотоснимков.

"Я с гордостью представляю свою подробную фотографию внегалактического объекта: 400-мегапиксельную фотографию Галактики Андромеды. Снимали в течение 3 месяцев с помощью 2 телескопов и тысячи фотографий", – подписал он фото и добавил, что его любимой частью является ядро.

Его увеличенный вариант он опубликовал в комментариях к посту.

Также астрофотограф рассказал, что одной из целей этого произведения было зафиксировать то, как пыль и газ вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры, чего обычно нельзя зафиксировать на таком уровне детализации.

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