Над Марсом заметили серебристые облака: что это за редкое атмосферное явление

Марсоход NASA Curiosity сделал снимки красно-зеленых облаков, дрейфующих марсианским небом. Изображения, сделанные в течение 16 минут 17 января, показывают последние наблюдения того, что называется серебристыми или сумеречными облаками, окрашенными рассеянным светом от заходящего Солнца.

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Хотя марсианские облака могут выглядеть похожими на облака на Земле, они содержат замерзший углекислый газ или сухой лед. Иногда они даже создают радугу цветов, образуя радужные или "перламутровые" облака. Слишком слабы, чтобы их можно было увидеть при дневном свете, они заметны только тогда, когда облака особенно высоки и наступает вечер, пишет NASA.

Радужные оттенки можно увидеть в верхней части новых изображений на высоте примерно от 60 до 80 километров. Их также видны в виде белых шлейфов, падающих через атмосферу, пролетая на высоте 50 километров над поверхностью, прежде чем испариться из-за повышения температуры. В нижней части изображений ненадолго появляются водно-ледяные облака, двигающиеся в противоположном направлении примерно на высоте 50 км над марсоходом.

Впервые сумеречные облака были отмечены на Марсе миссией NASA Pathfinder в 1997 году. Это редкое атмосферное явление до сих пор не изучено – данных об их наблюдении не существует до 1885 года. В апреле 2007 года NASA запустил спутник AIM, изучающий серебристые облака с орбиты.

Новые снимки были сделаны марсоходом NASA Curiosity, использовавшим свою левую мачтовую камеру (Mastcam), чтобы их зафиксировать. На левой мачтовой камере застряло колесо цветного фильтра, из-за чего часть изображения выглядит обрезанной в трех углах. Оригинальная запись, сделанная Curiosity, длилась 16 минут, а опубликованное видео было ускорено примерно в 480 раз.

Это уже четвёртый год, когда Curiosity наблюдает сумеречные тучи на Марсе. Предыдущие изображения были сделаны в 2019, 2021 и 2023 годах.

"Я навсегда запомню, когда впервые увидел эти радужные облака и поначалу был уверен, что это какой-то цветной артефакт. Теперь это стало настолько предсказуемым, что мы можем планировать свои снимки заранее – облака появляются точно в то же время года", – рассказал Марк Леммон, исследователь атмосферы из Института космических наук в Боулдере.

Каждое наблюдение за серебристыми облаками – это возможность узнать больше о размере частиц и скорости роста марсианских облаков, что в свою очередь предоставляет больше информации об атмосфере планеты.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал, что это редкое атмосферное явление было несколько лет назад замечено в небе над Луцком. А полгода назад перламутровые тучи украинские полярники смогли снять над Антарктидой.