'Это то же, что встретить подростка среди младенцев'. Астрономы неожиданно обнаружили кислород в самой отдаленной галактике

Астрономы нашли кислород в самой отдаленной и древнейшей галактике, которую когда-либо видели. Ученые сказали, что "это то же, что встретить подростка среди младенцев".

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Эта ранняя галактика, обозначенная как JADES-GS-z14-0, содержит в 10 раз больше тяжелых элементов, чем можно было бы ожидать в галактике, существовавшей спустя 300 миллионов лет после Большого взрыва. Находки указывают на то, что этот объект уже был зрелым в ранней Вселенной, что бросает вызов теориям галактической эволюции, пишет Space.com.

По словам ученых, эта ранняя галактика была открыта космическим телескопом Джеймса Уэбба (JWST). А также ее астрономы рассмотрели благодаря большому массиву Atacama (ALMA), партнером которого является Европейская южная обсерватория (ESO).

JADES-GS-z14-0 настолько далека, что ее свету нужно 13,4 миллиарда лет, чтобы достичь нас. То есть мы видим ее такой, какой она была, когда Вселенной было менее 300 миллионов лет, то есть примерно 2% его нынешнего возраста, пишет Phys.org.

"Это похоже, что найти подростка там, где вы ожидаете увидеть только младенцев", – сказал член команды и исследователь Лейденской обсерватории Сандер Шоус.

"Результаты показывают, что галактика сформировалась очень быстро и быстро развивается, добавляя к существующему количеству доказательств того, что образование галактик происходит гораздо быстрее, чем ожидалось", – добавил ученый.

Ученые отмечают, чтобы понять, почему так странно обнаружить тяжелые элементы в ранней галактике необходимо рассмотреть химический состав новорожденной Вселенной.

Когда возраст Вселенной составлял 2% от его нынешнего, он был наполнен преимущественно водородом, самым легким элементом в космосе, некоторым количеством гелия и крошечной частью более тяжелых элементов. Это означает, что звезды и галактики, которые можно увидеть в течение этого периода, должны быть соответственно "бедными металлом", объясняют исследователи.

Когда эти первые звезды погибали и взрывались во время сверхновых вспышек, металлы, которые они выковали в течение своей жизни, были рассеяны, обогащая газовые облака в их родных галактиках. В конце концов, эти облака сформировали следующее поколение звезд, которые были более богаты металлом.

Это означает, что чем старше галактика, тем больше ее возраст можно измерить на основе большого количества металлов, которые она содержит, говорят ученые. Так что JADES-GS-z14-0 должна быть бедной на металл и "незрелой", но она не такая.

"Я был поражен неожиданными результатами, потому что открылся новый взгляд на первые фазы эволюции галактик", – подчеркнул член команды Стефано Карниани из Scuola Normale Superiore Пизы, Италия.

"Доказательства того, что галактика уже зрела в новорожденной Вселенной, задают вопрос о том, когда и как она образовались", – добавил он.

Хотя телескопом Джеймса Уэбба открыл эту невероятно дальнюю галактику, точное измерение ее расстояния от Земли было бы невозможно без ALMA.

"Это демонстрирует удивительную синергию между ALMA и JWST для выявления формирования и эволюции первых галактик", – подытожил член команды и астроном Лейденской обсерватории Ричард Боуэнс.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые обнаружили малейшую галактику, которую когда-либо видели.

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