Ученые обнаружили самую маленькую галактику, которую когда-либо видели

Астрономы обнаружили коллекцию крошечных галактик, расположенных примерно в 3 миллионах световых лет от нас. Среди них исследователи разглядели самую маленькую и слабую, которую когда-либо видели.

Видео дня

По словам ученых, эта галактика под названием Андромеды XXXV и ее соотечественники, обращающиеся вокруг нашей соседней галактики Андромеды, могут изменить представление о космической эволюции. Ведь такие карликовые миры должны были быть уничтожены в более горячих и плотных условиях ранней Вселенной, пишет Space.com.

"Это полностью функциональные галактики, но они составляют примерно миллионную часть размера Млечного Пути", – сказал член команды исследователей и профессор Мичиганского университета Эрик Белл.

"Это как иметь идеально трудоспособного человека размером с рисовое зернышко", – сравнил ученый.

Карликовые галактики не являются новым для ученых. Ведь, например, вокруг Млечного Пути, вращаются десятки этих галактик-спутников.

Однако о карликовых галактиках ученые многое не знают. Поскольку они крошечные, то гораздо белее тусклее и их труднее заметить и исследовать на больших расстояниях, говорят эксперты.

Поэтому астрономы смогли определить и изучить многие карликовые галактики только на орбите вокруг Млечного Пути, которые стали единственным источником информации о таких маленьких объектах в космосе.

Однако на этот раз астрономам удалось увидеть этих крошек возле ближайшей большой галактики к Млечному Пути – Андромеды.

Чтобы сделать это открытие, руководитель группы, астроном из университета Мичиганского Маркос Ариас и его коллеги исследовали различные массивные астрономические наборы данных. Команде ученых также помогли снимки космического телескопа Hubble.

Это исследование показало, что Андромеда XXXV не только является галактикой-спутником, но и достаточно мала, чтобы изменить теории о том, как галактики эволюционируют.

"Это действительно было неожиданно. Это самая слабая вещь, которую можно найти вокруг. Она также неожиданна во многих разных аспектах", – подытожил профессор Эрик Белл.

Ранее OBOZ.UA писал, что сделано самое полное изображение галактики Андромеды на сегодняшний день: астрономы работали над ним 10 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!