Это рай для микробов. Ученые рассказали, как часто следует менять кухонную губку

Многие хозяйки даже не задумываются над тем, что губка, предназначенная для поддержания чистоты на кухне, на самом деле является настоящим раем для бактерий. Ученые отмечают, что в идеале, чтобы избежать опасности, менять губки нужно каждый день.

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Есть методы, которые помогут продлить срок службы губки. Однако эксперты советуют рассмотреть использование щетки на кухне, которая является более безопасным средством для уборки, пишет BBC.

Невероятное количество скрытых микроорганизмов

Ученые из немецкого университета Фуртвангена изучили 14 старых губок и обнаружили у них 362 разных видов бактерий. Их плотность достигала 54 млрд квадратных сантиметров площади губки.

"Такую концентрацию микроорганизмов можно найти только в фекалиях человека", – утверждает руководитель исследования профессор Маркус Эгерт.

По словам специалистов, ячеистая структура губки способствует скоплению бактерий, со временем превращая ее в "бактериальную колонию".

Биолог из Университета Дьюка Лингчонг Ю и его коллеги смоделировали сложную среду кухонной губки и выяснили, что бактерии, как и люди, подвержены разному уровню взаимодействия.

Однако ученые отмечают, что не все микроорганизмы, которые есть на кухонных губках, представляют риск для здоровья людей.

В 2017 году профессор Эгерт расшифровал ДНК бактерий, наиболее часто встречающихся на губках. Оказалось, что пять из десяти тесно связаны с микроорганизмами, вызывающими инфекции у людей с ослабленной иммунной системой: больных, детей и пожилых.

К счастью, ни один из обнаруженных на губках микроорганизмов не связан с пищевым отравлением или тяжелым заболеванием, успокаивает профессор Эгерт.

А вот исследовательница Дженнифер Квинлан из американского университета в Прери-Вью и ее коллеги в 2017 году изучили кухонные губки из 100 домашних хозяйств в Филадельфии. Оказалось, что 1-2% из них содержали бактерии, связанные с пищевыми отравлениями.

"Подавляющее большинство микробов на губках не вызывают заболеваний, а лишь придают им неприятный запах", – отметила профессор Квинлан.

Как правильно пользоваться кухонными губками

Чтобы убить бактерии, некоторые хозяйки бросают губки в кипяток. Однако ученые отмечают, что даже этот способ не гарантирует 100% результата, ведь одни бактерии погибают, а их место занимают более стойкие штаммы.

Специалисты советуют не использовать губку для мытья яиц и протирания поверхностей, на которые попали мясные соки. Это снизит риск попадания патогенных микроорганизмов типа сальмонеллы – возбудителя острой кишечной инфекции.

Эти опасные бактерии начинают переноситься с губки на тарелки, столовые приборы и другие поверхности.

Специалисты также не рекомендуют хранить губку в раковине, чтобы она могла высохнуть между использованием и хорошо выжимать влагу из нее.

Исследователи говорят, что есть методы, которые помогут продлить срок службы губки.

"Есть два простых способа очистки. Можно положить губку в посудомоечную машину в конце вечера или поставить на минуту в микроволновку, пока не увидите, что из нее идет пара. Это убьет большинство патогенов", – говорят ученые.

Однако в идеале, чтобы избежать опасности, специалисты советуют менять губки каждый день. Также рекомендуют рассмотреть использование совсем другого инструмента для мытья посуды.

"Я бы вообще отказался от кухонных губок. Не вижу смысла в этом предмете на кухне", – сказал профессор Эгерт.

"Щетка – гораздо лучше. Она скорее высыхает, и вредные бактерии умирают. Ее тоже легче чистить. Кроме того, большинство щеток имеют ручку, которая предотвращает прямой контакт рук с потенциальными патогенами, в отличие от губок", – добавил ученый.

OBOZ.UA ранее писал, что назван тайный предмет на кухне, где больше всего бактерий.

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