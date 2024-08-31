Эти редкие фото показывают, как это действительно – жить на Международной космической станции

В 2030 году компания SpaceX должна вывести с орбиты Международную космическую станцию (МКС) и осуществить безопасное уничтожение, когда истечет срок ее службы. Чтобы сохранить историю этого уникального космического пространства, археологи решили его тщательно исследовать.

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Эксперты попросили астронавтов регулярно фотографировать все на борту МКС, чтобы узнать, как люди использовали свое небольшое замкнутое пространство. Эти данные не только сохранят ценную космическую культуру, но и помогут инженерам проектировать еще более комфортные будущие космические станции, пишет Inverse.

За свою почти тридцатилетнюю историю Международная космическая станция стала пристанищем примерно для 300 астронавтов из 22 стран мира, живших и работавших здесь от нескольких дней до года.

Ученые во главе с археологом Университета Флиндерса Элис Горман и археологом Университета Чепмена Джастином Уолшем пытаются изучить культуру МКС и ее экипажей, прежде чем все это сгорит в космическом пространстве. По словам Уолша и его коллег, станция является микрообществом со своей культурой, своими традициями, своим этикетом, прихотями и привычками.

Чтобы увидеть особенности жизни на МКС, исследователи попросили астронавтов регулярно фотографировать шесть квадратных секций стен и поверхностей борта МКС, чтобы узнать, как люди на станции использовали свое пространство и адаптировались к нему.

Джастин Уолш и его коллеги изучают фотографии, чтобы отслеживать, какие предметы люди использовали и хранили в разных местах. Это дало представление о том, как астронавты жили и работали в разных частях станции.

Для исследователей каждый квадрат на борту МКС похож на "испытательную яму", которую археологи копают, чтобы взять образцы слоев почвы и артефактов на месте на Земле. По словам ученых, фотография каждый день является эквивалентом нового слоя грязи и артефактов, показывающей, что люди делали в этом пространстве в течение определенного периода времени.

Команда експертов сказала, что их работа также поможет в строительстве более усовершенствованных и комфортных будущих космических станций.

По словам археологов, больше всего людей интересует пространство МКС, где астронавты проводили больше времени.

"Видимо, камбуз – это то, о чем люди хотят знать больше всего", – сказал Уолш. Ведь члены экипажа проводят большую часть времени в модулях своей страны.

Исследователи рассказывают, что исследование личностных пространств разных стран открыло интересные факты. Например, в американских, европейских и японских модулях экипажи, как правило, украшают места общего использования нашивками для миссии, ярлыками с именами и фотографиями бывших членов экипажа. В российском же модуле на стенах висит много икон и фотографий российских политических лидеров, а также на почетном месте расположена фотография первого человека, побывавшего в космосе – Юрия Гагарина.

Интересно, что русские космонавты почти всегда сосредоточены в своих модулях, где редко можно было увидеть членов экипажа из других стран.

Археолог Джастин Уолш называет все эти детали важными. "Это как дверца вашего холодильника с рисунками ваших детей или фотографии из отпуска, которые вы туда положили. Это то, кем мы себя чувствуем и чем усиливаем ключевые элементы нашей идентичности. Люди в космосе остаются людьми", – подытожил ученый.

OBOZ.UA ранее писал, что NASA заплатит компании Илона Маска SpaceX $843 миллиона за строительство корабля, который в будущем выведет Международную космическую станцию по орбите Земли.

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