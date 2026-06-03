Эль-Ниньо в этом году может наделать беды: ученые бьют тревогу

Всемирная метеорологическая организация опубликовала официальное предупреждение о высокой вероятности формирования мощного климатического феномена Эль-Ниньо уже в текущем году. Согласно последним прогнозам ученых, существует 80-процентная вероятность развития этого явления в течение июня-августа и 90-процентный шанс установления соответствующих условий в период с июля по ноябрь.

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Как пишет IFLScience, специалисты призывают мировое сообщество немедленно начать подготовку и планирование действий, чтобы минимизировать потенциальные катастрофические последствия для человечества. Метеорологические наблюдения фиксируют аномальное повышение температуры воды в экваториальной части Тихого океана, что является четким сигналом приближения масштабных погодных изменений.

Ожидается, что интенсивность этого процесса будет по меньшей мере умеренной, однако существует серьезная угроза развития очень сильной фазы, которую в обществе уже называют "Супер Эль-Ниньо".

Вероятность возникновения Эль-Ниньо и научные основания прогноза

Метеорологические расчеты и моделирование демонстрируют чрезвычайно высокие шансы запуска цикла Эль-Ниньо в 2026 году. В течение периода с конца апреля до середины мая специалисты зарегистрировали критическое превышение средних температурных показателей поверхности воды в центрально-восточной части Тихого океана у экватора, где отклонение составило более 6°C (10.8°F). Именно эти океанические изменения являются главным подтверждением неизбежного начала климатической фазы.

Хотя точное определение интенсивности явления остается сложной задачей, Всемирная метеорологическая организация (ВМО), которая является частью ООН, в своих официальных заявлениях использует более сдержанную терминологию и характеризует его как минимум умеренное, с высоким потенциалом перерастания в мощное.

Глобальное влияние на климатические условия и погоду

Последствия Эль-Ниньо имеют глобальный характер, поскольку резкие колебания давления и температуры воды в экваториальной зоне запускают цепную реакцию по всей планете. Это явление кардинально меняет режимы выпадения осадков, вызывая в одних регионах аномальные ливни, а в других – длительные засухи, тепловые волны и тропические циклоны.

Региональные проявления будут существенно отличаться:

США: южные территории страны могут столкнуться с чрезмерной влажностью, тогда как северная часть может почувствовать значительно более теплую и сухую погоду.

южные территории страны могут столкнуться с чрезмерной влажностью, тогда как северная часть может почувствовать значительно более теплую и сухую погоду. Австралия: этот феномен традиционно ассоциируется с горячей и сухой погодой, что существенно повышает риски возникновения засух, волн жары и лесных пожаров.

Наиболее предсказуемым следствием является рост средней глобальной температуры на планете из-за согревающего эффекта океана.

Многие ученые уже предполагают, что под влиянием Эль-Ниньо 2026 год может войти в перечень самых жарких лет за всю историю наблюдений или даже стать самым теплым.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении подчеркнул: "Наука говорит четко: Эль-Ниньо с 90-процентной уверенностью появится на нашем пороге в ближайшие месяцы. Мир должен отнестись к этому как к срочному климатическому предупреждению. Условия Эль-Ниньо подогреют огонь в нашем уже нагревающемся мире. Последствия ударят еще сильнее, будут распространяться еще дальше и пересекать границы с разрушительной скоростью".

Исторические прецеденты и экономические угрозы

Чтобы осознать масштабы текущей угрозы, ВМО напоминает об исторических данных, в частности о разрушительном цикле 1997-1998 годов, который продемонстрировал катастрофичность подобных процессов. Тогда мощный Эль-Ниньо в течение 13 месяцев провоцировал непрерывные наводнения, которые полностью уничтожили аграрный сектор в Азии, тогда как Африку и Южную Америку охватили вспышки опасных инфекционных заболеваний, передающихся через воду. Следствием тех экстремальных погодных условий стала гибель примерно 23 000 человек, а мировая экономика понесла колоссальные убытки, которые оцениваются в 5,7 триллиона долларов.

Хотя стопроцентной гарантии повторения рекордной катастрофы такого масштаба нет, ВМО настаивает на необходимости постоянного мониторинга и максимальной готовности всех государств мира к худшим сценариям.

Необходимость подготовки и меры реагирования

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло подчеркнула, что мир должен готовиться к потенциально сильному явлению, которое способно усилить засухи и ливни, а также увеличить риски возникновения волн жары как на суше, так и в океане. Она напомнила, что предыдущий период Эль-Ниньо в 2023-2024 годах вошел в пятерку самых мощных в истории и существенно повлиял на установление рекордных глобальных температур в 2024 году.

OBOZ.UA писал ранее, что зафиксировано стремительное нагревание поверхностных вод в Тихом океане.

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