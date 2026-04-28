В мире может резко измениться климат: ученые предупредили о серьезном явлении

Мировое метеорологическое сообщество официально подтвердило высокую вероятность резкого изменения глобального климата уже в ближайшее время. Согласно последним данным, природный феномен Эль-Ниньо готовится к своему возвращению, что может произойти в течение следующих нескольких недель.

Метеорологи предостерегают, что человечеству стоит подготовиться к серьезным вызовам, поскольку показатели свидетельствуют о чрезвычайной силе будущего явления. Стремительный нагрев поверхностных вод в Тихом океане указывает на то, что новые температурные рекорды могут быть установлены уже в период с мая по июль 2026 года.

Это событие станет ключевым фактором, который будет определять погодные условия на всей планете в течение длительного времени, пишет IFLScience.

Прогнозы ученых и механизм возникновения Эль-Ниньо

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в своем последнем отчете отмечает, что после короткого периода нейтральных условий климатические модели продемонстрировали редкое единство в прогнозах. Специалисты отмечают высокий уровень уверенности относительно формирования теплой фазы ЕНСО и ее дальнейшего интенсивного укрепления.

Хотя весенний период традиционно считается сложным для точного прогнозирования из-за так называемого "барьера предсказуемости", динамика нагрева океана после апреля стала очевидной. Эксперты избегают громких эпитетов, однако признают, что все признаки указывают на формирование чрезвычайно мощного климатического цикла.

Что такое Эль-Ниньо

Стоит понимать, что Эль-Ниньо является частью естественного колебания температуры и атмосферного давления, которое возникает в восточной части тропического Тихого океана.

Этот цикл обычно чередуется между фазой потепления и фазой охлаждения, известной как Ла-Нинья, существенно влияя на перераспределение энергии в атмосфере. Поскольку мир только что покинул прохладную стадию, переход к значительному нагреву воды выглядит логичным, хотя и тревожным процессом. Традиционно такие циклы длятся от девяти месяцев до года, однако последние тенденции свидетельствуют, что интервалы между ними становятся все более непредсказуемыми.

Вместе с ВМО свои опасения выразили и другие ведущие институты, в частности Центр прогнозирования климата NOAA и европейская служба Copernicus. Их совместные наблюдения подтверждают, что аномально высокая температура поверхности моря в восточных экваториальных широтах является устойчивым трендом. Это означает, что переход к фазе Эль-Ниньо в 2026 году является фактически решенным вопросом, который требует немедленного внимания со стороны правительств и экологических служб.

Глобальные последствия и угрозы для экосистем

Ожидается, что последствия нынешнего Эль-Ниньо будут ощущаться почти в каждом уголке земного шара, провоцируя аномальную жару. Прогнозы свидетельствуют, что в летние месяцы температура суши будет превышать норму в большинстве регионов, включая Европу, Северную Африку и обе Америки. Особенно уязвимыми станут Карибский бассейн и Центральная Америка, где изменение климатического фона может привести к катастрофическим последствиям для сельского хозяйства. Кроме прямого нагрева, ожидается кардинальное изменение режима осадков, что вызовет дисбаланс в водных ресурсах.

Дополнительное повышение глобальной температуры примерно на 0,2°C в результате действия этого феномена может сделать 2026 год самым жарким за всю историю наблюдений. Такое потепление создает идеальные условия для возникновения масштабных лесных пожаров, длительных засух и разрушительных тропических циклонов. Экстремальные погодные явления станут более частыми, что значительно повышает риски для инфраструктуры и здоровья населения в густонаселенных районах.

Даже предыдущий год, несмотря на сдерживающий эффект охлаждающей фазы Ла-Нинья, отличился температурными максимумами. Теперь, когда природный "кондиционер" океана выключился и на смену ему пришел мощный нагрев, климатологи почти не сомневаются в установлении новых абсолютных рекордов. Возвращение Эль-Ниньо в 2026 году станет испытанием для мировой экосистемы, заставляя человечество в очередной раз адаптироваться к необратимым изменениям в окружающей среде.

OBOZ.UA писал ранее, есть ли угроза вымирания человечества в результате изменения климата.

