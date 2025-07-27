'Эффект выходного дня': почему в субботу и воскресенье часто плохая погода

У вас никогда не возникало ощущение, что погода часто имеет досадную способность быть солнечной и теплой в течение недели и ужасно портиться с наступлением выходных? Вы с этим своим впечатлением далеко не одиноки.

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Ученые, изучающие погодные закономерности, даже дали этому явлению название "эффект выходного дня". Откуда он берется и чем объясняется, разбиралось издание IFL Science.

Существование этого эффекта может показаться странным, особенно учитывая то, что семидневная неделя — изобретение человека, она не может подчиняться естественным циклам, как, скажем, смена времен года. Однако все больше строгих данных свидетельствуют, что температура, количество осадков, ветер и облачность в некоторых регионах приобретают цикличность именно на основе семидневной недели.

Основная теория заключается в том, что это явление вызывается накоплением загрязнения воздуха в течение рабочей недели (в основном из-за дорожного движения и промышленной деятельности). К выходным уровень загрязнения достигает пика, а затем быстро падает, что может изменить свойства облаков и повлиять на вероятность дождя. Резкое сокращение выбросов из-за меньшей деловой активности в выходные дни также может дестабилизировать местные погодные системы и вызвать заметные изменения в погодных условиях.

Так исследование 1998 года, опубликованное в журнале Nature, выявило устойчивые недельные циклы загрязнения воздуха, количества осадков и тропических циклонов вдоль побережья Атлантического океана в США. Уровень загрязнения минимальный в начале недели и достигает пика позже, что совпадает с увеличением количества осадков в выходные дни. Также было обнаружено, что тропические циклоны, как правило, ослабевают к концу недели.

Однако выраженность эффекта может варьироваться от региона к региону. В некоторых районах США вероятность более сухой погоды в выходные дни выше, тогда как в некоторых частях Европы, как правило, наблюдается больше осадков по мере приближения выходных.

Температура – еще один способ увидеть "эффект выходного дня" в действии. Метеостанции в США, Мексике, Японии и Китае зафиксировали недельный цикл в суточных температурных диапазонах. Сначала они пытались выяснить, связано ли это с 28-дневным лунным циклом, но не нашли никаких доказательств.

Зато наиболее вероятным объяснением является аэрозольное загрязнение, которое меняет свойства облаков в очень короткие сроки. Эти изменения могут привести к снижению солнечной радиации в течение дня (что снижает максимальную температуру) и удержанию тепла ночью (повышение минимальной температуры), что в конечном итоге сужает суточный температурный диапазон в субботу и воскресенье.

Исследователи даже заметили, что град и торнадо на востоке США случаются чаще в течение рабочей недели, а в выходные их активность заметно снижается. Они предполагают, что эти суровые погодные явления могут усиливаться из-за загрязненных, богатых влагой воздушных масс, которые чаще формируются в период с понедельника по пятницу.

Однако не все ученые убеждены в существовании "эффекта выходного дня". Некоторые утверждают, что имеющиеся данные неубедительны, а наблюдаемые закономерности могут быть случайными, а не причинно-следственными. Погодные системы невероятно сложны и формируются множеством взаимосвязанных переменных, что затрудняет выявление последствий деятельности в столь короткие сроки. И, будучи существами, ищущими закономерности, мы часто быстро улавливаем смысл в совершенно разрозненных данных. Даже так, где этого смысла точно нет. Хотя идея о том, что наши современные привычки могут неуловимо формировать погоду, является убедительной, исследователи говорят, что необходимы дополнительные данные и более глубокий анализ, чтобы по-настоящему понять, являются ли эти еженедельные ритмы погоды следствием деятельности человека или странным совпадением.

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