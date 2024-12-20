Два больших зуба торчали из-под земли: житель Нью-Йорка нашел челюсть мастодонта

Житель штата Нью-Йорк случайно увидел, что из-под газона на его собственном дворе торчат два больших зуба. Выкопав небольшую ямку, он нашел полную челюсть мастодонта – вымершего родственника слонов, жившего от пяти миллионов до 11 тысяч лет назад.

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Ошарашенный находкой мужчина, позвонил по телефону исследователям из Музея штата Нью-Йорк и компании Suny Orange. В ходе дальнейших раскопок, кроме челюсти, эксперты нашли во дворе кусок кости пальца ноги и фрагменты ребра мастодонта, пишет TheGuardian.

По словам исследователей, мастодонты кочевали на северо-востоке США в эпоху плейстоцена, и в этом регионе было найдено немало останков этих крупных вымерших млекопитающих из ряда хоботных.

Однако это первая находка такого рода, найденная в Нью-Йорке более 11 лет, и одна из 150 окаменелостей мастодонтов, найденных во всем штате, примерно треть из них – в округе Ориндж. Интересно, что в 2000 году был раскопан полный 13 000-летний скелет в Гайд-парке, Нью-Йорк.

"Хотя челюсть является главной звездой шоу, дополнительные фрагменты пальцев и ребер предлагают ценный контекст и потенциал для дополнительных экспертиз. Мы надеемся продолжить исследование ближайшей территории, чтобы увидеть, сохранились ли еще какие-нибудь кости", – сказал глава отдела поведенческих наук Suny Orange Кори Гарри.

Ученые надеются узнать возраст мастодонта и подробности его среды обитания.

Директор по исследованиям и куратор коллекций животных ледникового периода в Музее штата Нью-Йорк Роберт Феранец подчеркнул, что открытие является свидетельством богатой палеонтологической истории этого района. "Эта челюсть мастодонта дает уникальную возможность изучить экологию этого замечательного вида, что улучшит наше понимание экосистем ледникового периода в этом регионе", – сказал он.

В отличие от евших траву мамонтов, мастодонты, как считают ученые, использовали свои большие квадратные зубы, чтобы срезать и раздавливать ветки, листья и другие части кустов и деревьев. Поэтому их челюсти интересны для исследования.

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