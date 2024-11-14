Древнейшую каменную табличку с 10 библейскими заповедями продадут с молотка за 2 миллиона долларов. Фото

Старейшую каменную табличку, содержащую десять заповедей Божьих, в течение 30 лет использовали как брусчатку. Однако доказав ее ценность, продадут на аукционе за 2 миллиона долларов.

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Позднеримско-византийская плита, которой около 1500 лет, была найдена в Израиле в 1913 году. В течение длительного времени ее не считали особой, пока не заметили и не перевели палеоеврейскую надпись, пишет The Sun.

История старинной плиты

Мраморная таблица была обнаружена во время ремонтных работ на новой железнодорожной линии в Израиле. Поскольку плита была достаточно крепкой и весила более 50 килограммов, ее повторно постелили для мощения входа в дом, где она пролежала не одно десятилетие.

Несмотря на то, что плиту положили лицевой стороной вверх, никто не понимал нанесенных на нее надписей, поскольку палеоеврейский язык давно широко не используется.

К сожалению, со временем надпись на плите портилась. Однако однажды любознательные прохожие решили переложить непонятные символы, которые были у них под ногами. Выяснилось, что на каменной глыбе – заповеди, состоящие из 20 строк текста как христианской, так и еврейской традиции.

Интересно, что третья заповедь, звучащая "Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно", отсутствовала. В этом месте есть призыв к поклонению на горе Гаризим, которая является священным местом для самаритян, которые были частью иудаизма около 3000 лет назад.

Историки считают, что первоначально плита была частью синагоги, разрушенной во время римского вторжения между 400 и 600 годами нашей эры или во время крестовых походов в XI веке. А когда в Израиле копали новый железнодорожный путь, плиту нашли именно вблизи мест ранних религиозных сооружений, включая мечети, синагоги и церкви.

Продажа на аукционе

Религиозный камень планируется выставить на продажу в Нью-Йорке 18 декабря. Эксперты считают, что артефакт, который будет представлен на аукционе Sotheby's, будет продан за 2 миллиона долларов или 1,57 миллиона фунтов.

"Эта замечательная табличка является не только важнейшим историческим артефактом, но и ощутимой связью с верованиями, которые помогли сформировать западную цивилизацию. Столкнуться с этой общей частью культурного наследия означает путешествовать сквозь тысячелетия и соединиться с культурами и религиями, о которых говорится в одном из самых древних и устойчивых моральных кодексов человечества", – подчеркнул руководитель отдела книг и рукописей Sotheby's Ричард Остин.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ученые расшифровали древние вавилонские таблички в возрасте 4000 лет.

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