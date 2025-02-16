Достаточно 1 минуты! Ученые назвали простое упражнение для астронавтов, которое увеличивает продолжительность жизни и защищает колени

Обычная продолжительность полета на Международной космической станции (МКС) составляет примерно шесть месяцев и может оказать огромное физическое влияние на организм человека. Астронавтам необходимо постоянно заниматься спортом, чтобы быть в тонусе.

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Перед полетом и во время пребывания на МКС они тренируются по 2 часа в день. Однако исследователи из Университета Джона Хопкинса (США) считают, что самым эффективным упражнением для астронавтов, что увеличивает продолжительность жизни и защищает колени, могут быть прыжки, пишет The Sun. При этом достаточно прыгать на протяжении одной минуты.

По мнению ученых, тренировки со скачками могут помочь астронавтам предотвратить тип повреждения хряща, которое они, вероятно, испытывают во время длительных миссий на Луну и Марс. К тому же эта простая тренировка может быть использована, чтобы защитить колени не только астронавтов во время длительных космических миссий, но и обычных людей на Земле.

Изучая мышей, исследователи обнаружили, что коленный хрящ у их четырехлапых испытуемых стал здоровее после упражнений со скачками.

"Поскольку следующим шагом в исследовании космоса человеком будет отправление на Марс и проведение длительного времени на постоянных базах на Луне, повреждение хряща является действительно серьезной проблемой, которую космические агентства должны решить, несмотря на то, насколько плохо это изучено", – пояснил автор исследования и астрофизик Марк Чиаберге и добавил, что они уже увидели положительный эффект у мышей, и его масштаб был неожиданным.

По словам исследователя, астронавты могли бы использовать подобное обучение перед полетом как профилактическое мероприятие, ведь здоровый хрящ необходим для безболезненных движений. Без него астронавты не смогли бы решать важнейшие задачи при строительстве постоянных баз проживания в других мирах.

Но хрящ регенерирует медленнее, чем другие ткани. Таким образом, длительные периоды бездействия – будь то космическое путешествие или постельный режим – могут быть тяжелыми для суставов.

Предыдущие исследования показали, что бег на беговой дорожке замедляет разрушение хряща у грызунов. Но новые исследования говорят о том, что упражнения на основе скачков могут предотвратить потерю хряща и увеличить его.

Конечно, необходимы еще дополнительные исследования, чтобы подтвердить, получат ли люди такие же преимущества, как мыши, но, по словам исследователей, результаты перспективны.

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