Длинное тело, перья и короткие ноги с шипами. Останки странного существа обнаружили в Северной Америке

В Северной Америке нашли останки странного, словно инопланетного существа. Неизвестное создание имеет шипы, перья и длинное тело со многими отростками.

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Ученые обнаружили окаменелости непонятного морского существа в Канаде. По предварительным выводам ученых, оно жило на земле более 500 миллионов лет назад.

Существо, которое ученые назвали лобоподием, нашли в Национальном парке "Йохо" еще в 1983 году, но до сих пор не принимались за его исследование. Она лежала посреди грядки с тюльпанами рядом с еще 10 тысячами окаменелостей. Исследователи из Королевского музея Онтарио заявляют, что с тех пор удалось идентифицировать более 50 новых видов неизвестных существ, одно из которых даже имело форму тюльпана.

Однако самой удивительной среди найденных окаменелостей является именно лепоподий, также названный энтотиреос синнауструс. По исследованию ученых, существо имело удлиненное до 5 см тело и короткие ноги с торчащими наружу со спины шипами, а из передней части тела росли отростки, похожие на перья.

В исследовании сообщается, что половина отростков этого существа были "длинными и тонкими", а остальные - "толще и конусообразнее". Длинные отростки были покрыты "очень короткими колючками" и имели два ряда "очень длинных" и "изогнутых шипов в форме шевронов, похожих на когти".

Окаменелости лобоподия показали, что разные части его тела были предназначены для выполнения различных функций. Задние конечности, вероятно, служили для защиты.

Это существо могло развиться в результате кембрийского взрыва, произошедшего в палеозойскую эру около 530 миллионов лет назад. В эту эпоху произошло значительное увеличение площади пригодной для жизни на морском дне, потому и выросло количество разнообразных животных.

Ученые отмечают, что кембрийский взрыв – одно из важнейших событий в истории жизни на нашей планете, благодаря которой животные стали самой заметной частью морских экосистем планеты.

Что повлекло за собой кембрийский взрыв, до сих пор неизвестно. Но некоторые исследователи утверждают, что повышение уровня кислорода позволило сформировать более крупных, более сложных животных, таких как лобоподий. После взрыва у животных начало развиваться зрение, ноги, а также появились отношения между хищником и жертвой из-за усиления конкуренции.

"Тела животных изменялись и разнообразились. Это экологическое явление, поскольку жизнь реагировала на изменение условий окружающей среды", – подытожил научный сотрудник Музея естественной истории в Лондоне доктор Грег Эджкомб.

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