В вечной мерзлоте Сибири нашли мумифицированного волка в возрасте 44 000 лет: у него чудом сохранились органы, мех и зубы. Фото

Первая в своем роде находка полного мумифицированного волка, которому более 44 000 лет, была обнаружена в вечной мерзлоте Сибири. Ученые завершили некропсию (вскрытие животного) древнего хищника, который был обнаружен у реки в Республике Саха в 2021 году.

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Эксперты говорят, что взрослый волк-самец имеет удивительно сохраненный мех, кости и даже органы, а также зубы. По словам ученых, это открытие поможет лучше понять жизнь в регионе в последний ледниковый период, пишет Live Science.

Фотографии из вскрытия показывают мумифицированное тело волка в деталях. Животные хранятся в вечной мерзлоте с помощью типа мумификации, включающего в себя холодные и сухие условия. Мягкие ткани обезвожены, что позволяет сохранить тело в замороженной капсюле времени.

"Его желудок сохранился в изолированном виде, загрязнителей нет, так что задача нетривиальна. Мы надеемся получить снимок биоты древнего плейстоцена", – говорится в сообщении заведующего отделом изучения фауны мамонтов Академии наук Якутии Альберта Протопопова.

По словам ученых, этот исследовательский проект поможет им понять древние микробные сообщества и роль вредных бактерий в этот период. "Не исключено, что будут обнаружены микроорганизмы, которые могут быть использованы в медицине и биотехнологиях в качестве перспективных продуцентов биологически активных веществ", – пояснил ученый.

Вскрытие волка является частью текущего проекта по изучению дикой природы, жившей в регионе в плейстоцене. Другие исследованные виды включают древних зайцев, лошадей и медведя из голоцена. Команда планирует изучить геном волка, чтобы понять, как он связан с другими древними волками из этого региона и как сравнивается со своими живыми родственниками. Сейчас команда планирует начать изучение еще одного древнего волка, обнаруженного в Нижнеколымском районе на северо-востоке Сибири в 2023 году.

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