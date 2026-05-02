Держал над головой миску и лампу: археологи обнаружили останки мужчины, который бежал из Помпеев

Недавние раскопки обнаружили два скелета у стен древнеримского города Помпеи, который почти две тысячи лет назад был уничтожен извержением вулкана. Исследователи также впервые применили искусственный интеллект, чтобы создать цифровую реконструкцию, которая отражает ужасные последние моменты жизни одной из жертв Везувия.

Об этом пишет Smithsonian magazine. Издание ссылается на выводы ученых, опубликованные в журнале Scavi di Pompei.

Созданное ИИ изображение обнародовал Археологический парк Помпеев. На нем мужчина бежит по улицам, усыпанным обломками, держа над головой терракотовую миску. На заднем плане изображения видно извержение Везувия.

Реконструкцию выполнили на основе останков взрослого мужчины, найденных у южных ворот Помпей.

Археологи нашли скелеты двух мужчин, которые бежали из Помпеев

Останки мужчин были обнаружены вблизи некрополя Порта Стабия, расположенного за южными воротами Помпеев. По словам археологов, они, скорее всего, пытались сбежать из города и добраться до побережья.

Один из них, возрастом около 35 лет, погиб вскоре после извержения, когда на город посыпался вулканический пепел.

Второй, мужчина в возрасте от 18- 20 лет, вероятно пережил начальные этапы извержения. Исследователи считают, что он пытался сбежать из города во время короткого перерыва активности Везувия, но затишье длилось недолго, и пирокластические потоки смыли его.

Останки старшего мужчины археологи нашли с поднятой правой рукой, в которой он держал терракотовую миску. По словам исследователей, мужчина, вероятно, использовал этот артефакт, чтобы защитить голову от обломков и камней.

Возле его левой руки лежала небольшая масляная лампа. На одном из пальцев ноги мужчина носил железный перстень, а при себе он имел десять бронзовых монет. Как отмечают исследователи, этот человек, убегая, прихватил с собой предметы, которые, по его мнению, могли помочь ему выжить – деньги, свет и миска, которая должна была служить своеобразным шлемом для головы.

Археологи предполагают, что он погиб на второй день катастрофы, пытаясь убежать к морю.

Именно на основе останков этого человека была выполнена реконструкция.

По словам руководителя Археологического парка Габриэль Цухтригель, современные технологии могут значительно расширить возможности классической археологии и помочь более наглядно воспроизводить события прошлого.

Город Помпеи, расположенный неподалеку Неаполь, был уничтожен во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. Под слоем пепла сохранились здания, предметы быта и даже надписи, что сделало это место одним из самых ценных археологических памятников мира.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые смогли извлечь ДНК из останков жертв Помпеев. Новые данные перевернули представление ученых о жизни жителей древнеримского города.

