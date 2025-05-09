Деринкую: каким был тысячелетний 18-этажный подземный город на 20 000 человек

В то время как древние цивилизации возводили пирамиды и зикураты, жители Анатолии, что на территории современной Турции, выбрали другой путь, создавая многоуровневую подземную сеть. Историки предполагают, что первые уровни города Деринкую появились еще в VIII-VII веках до н. э., во времена фригийцев – индоевропейского народа, жившего в Центральной Анатолии.

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Впрочем, вся структура развивалась веками. Особенно интенсивно – в эпоху Византии, когда Каппадокия превратилась в центр христианства и убежище для верующих в периоды арабских и сельджукских набегов. Эксперты рассказали об уникальном подземном городе, который имел аж 18 этажей.

Сотни лет эти лабиринты спасали жителей от врагов, и только в 1969 году вход случайно обнаружил местный житель, когда делал ремонт у себя дома.

Деринкую – не просто катакомбы, а полноценный город, который мог вместить до 20 тысяч человек вместе со скотом и провизией. Его глубина достигает 60 метров, а количество уровней – около 18-ти. И каждый уровень имел свое назначение: жилые комнаты, склады, храмы, школы, вентиляционные шахты, кухни с закопченными потолками, конюшни, резервуары для воды и даже зернохранилища. Все было продумано до мелочей, чтобы под землей можно было жить неделями, а то и месяцами.

Внимание исследователей привлекли системы вентиляции: десятки вертикальных шахт поставляли свежий воздух на все уровни, некоторые из них также выполняли функции колодцев. Инженерное решение этих сооружений и сегодня вызывает удивление. Вентиляция в глубинах была настолько совершенной, что даже во время полной изоляции жители не задыхались.

Особенно поражает система обороны. Узкие коридоры перегораживались массивными круглыми каменными дверями, которые можно было запереть изнутри. Эти камни весили до нескольких тонн и могли эффективно остановить врага.

Геология Каппадокии сыграла решающую роль в появлении таких городов. Вулканический туф – мягкий для обработки, но достаточно прочный, чтобы удержать сложную инфраструктуру, – стал идеальным материалом для создания сети подземных поселений.

Деринкую не был уникальным: другие города, например Каймаклы, были соединены подземными переходами, образуя целую систему скрытых путей.

Несмотря на свою глубину и замкнутость, жизнь в Деринкуе была активной. Здесь молились, учились, работали и ждали момента, когда можно будет снова выйти на поверхность.

Как ни парадоксально, но современная история Деринкую началась со случая. Житель села, делая ремонт в собственном доме, наткнулся на необычную стену. За ней оказался вход в глубокий тоннель. Исследования продолжаются до сих пор, вероятно, значительная часть города еще ждет открытия.

Сегодня Деринкую – один из самых загадочных объектов исторического наследия Турции. Кто был первым, кто решил спуститься под землю? Как здесь жили люди? И какие еще тайны хранит подземный город? Ответы на эти вопросы еще предстоит найти историкам и археологам.

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