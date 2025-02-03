Действительно ли женщины говорят больше, чем мужчины? Ученые наконец-то раскрыли правду

Общеизвестен факт (или миф?), что женщины более болтливы, чем мужчины. Ученые из Университета Аризоны решили провести исследование, которое наконец раскрыло правду.

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Для этого анализа исследователи записали более 2000 человек. Результат показал, что разница между полами меньше, чем предполагалось ранее, пишет MailOnline.

В общей сложности для исследования 2197 участников носили устройство, которое периодически записывало короткие отрывки звука в течение всего времени, кроме сна. Ученые собрали более 600 000 записей, а транскриперы подсчитали количество слов, произнесенных каждым участником.

Результат показал, что мужчины говорили в среднем 11 950 слов в день, а женщины – 13 349. Однако, несмотря на выводы, показывающие, что женщины таки болтливее, эксперты говорят, что предположения о том, что женщины говорят больше, чем мужчины, есть "стереотипом", часто несущим в себе отрицательные коннотации.

Иными словами, разрыв недостаточен для того, чтобы можно было сказать, была ли эта разница между полами значимой и вероятной.

Согласно исследованию 2007 года, мужчины и женщины не имеют существенных различий в ежедневном употреблении слов, произнося около 16 000 слов в день каждый. Но ученые решили провести новое исследование, потому что результаты этого возникали беспокойство, потому что выборка исследования была слишком малой и состояла только из студентов колледжа.

Поэтому новое исследование дает более четкую картину, но ученые предполагают, что могут понадобиться и дальнейшие исследования половых различий.

"Исследование оставляет открытыми некоторые вопросы относительно того, отличаются ли два пола практически значимым образом в том, сколько слов они произносят каждый день", – подытожили они и добавили, что идея о том, что женщины и мужчины отличаются по своему ежедневному лексическому бюджету, не является доказанной, однако ее часто используют в аргументах по гендерным различиям.

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