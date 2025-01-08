Даже не мечтал об этом! Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил рекордное количество звезд в далекой галактике

Космический телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал изображение 44 отдельных звезд в далекой галактике. Это рекордное количество, поскольку ученые даже мечтать не могли, чтобы идентифицировать отдельные звезды в отдаленном пространстве, это казалось невозможным.

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Это открытие является технологическим подвигом. Кроме того, оно позволяет исследовать неуловимое поведение темной материи, пишет Space.com.

"Я никогда не мечтал, что Уэбб увидит их в таком большом количестве. А сейчас мы наблюдаем, как эти звезды появляются на изображениях. Уэбб продолжает удивлять нас всех", – сказал астроном из Университета штата Аризона, который был частью исследовательской группы, Рогир Виндхорст.

По словам ученых, недавно обнаружены 44 звезды – самая большая совокупность звезд, которую когда-либо наблюдали в далекой Вселенной – принадлежат скрытой галактике, свет которой был искажен в длинный усик на изображении слева. Этот свет от галактики, получившей название Дракон, начал путешествовать по космосу примерно 6,5 миллиардов лет назад, говорят эксперты.

Проанализировав цвета каждой из найденных звезд в Драконе, исследователи пришли к выводу, что они красные сверхгиганты на завершающей стадии своей жизни.

Ученые говорят, что на самом деле Дракон – это смесь нескольких дублированных изображений одной фоновой спиральной галактики, это космический мираж, вызванный случайным расположением за скоплением галактик Abell 370.

По словам астрономов, Abell 370 является домом для нескольких сотен галактик, связанных гравитацией, примерно в 4 миллиардах световых лет от нас в созвездии Китая. А около сотни других далеких, невидимых миров выглядят на фото как слабые полосы света, запутанные в скоплении галактик.

"Это новаторское открытие впервые демонстрирует, что изучение большого количества отдельных звезд в далекой галактике возможно. Предыдущие исследования с помощью космического телескопа Hubble обнаружили около семи звезд. А теперь мы имеем возможность различать звезды, которые раньше были за пределами наших возможностей", – сказал соавтор исследования Фэнву Сун.

Ранее OBOZ.UA писал, что телескоп Джеймса Уэбба обнаружил огромную спиральную галактику "грандиозного дизайна" в ранней Вселенной.

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