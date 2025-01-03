Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил огромную спиральную галактику 'грандиозного дизайна' в ранней Вселенной

Галактики в ранней Вселенной имеют тенденцию быть громоздкими, но сейчас телескоп Джеймса Уэбба обнаружил еще большую спиральную галактику "грандиозного дизайна". И ученые не могут объяснить, как она стала такой большой и столь быстрой.

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Как пишет LiveScience, этот большой водоворот звезд известен как спиральная галактика грандиозного дизайна, и ее чрезвычайно пожилой возраст может изменить то, что науке известно о формировании галактик. Поскольку спиральные галактики, как правило, моложе, это делает недавно открытую – исключением.

Как правило, чем старше галактика, тем дальше она от нас. Ученые могут измерить возраст и расстояние до галактик с помощью так называемого красного смещения – явления, которое возникает, когда свет смещается до низших частот и более красных длин волн, когда он пересекает большие участки пространства.

Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, потому, что Вселенная расширяется, старые звезды естественно попадают дальше. Во-вторых, поскольку красный цвет имеет самую длинную волну в видимом спектре света, звезды, которые находятся очень далеко, имеют тенденцию выглядеть краснее, имея больший красный смещение. Телескоп Джеймса Вебба разработан для того, чтобы глубоко всматриваться в красный и инфракрасный спектр, позволяя ему видеть старые, далекие галактики более четко, чем любой предыдущий телескоп.

Галактики большого дизайна, такие как недавно открытая, характеризуются двумя четко очерченными спиральными рукавами. По данным обсерватории Лас Кумбрес, очень немногие из них когда-либо были найдены с красным смещением выше 3,0 – то есть их свет путешествовал почти 11,5 миллиарда лет.

Между тем новообретенная галактика имеет красное смещение 4,03, что означает, что обнаруженный телескопом Джеймса Уэбба свет излучался более 12 миллиардов лет назад. По словам исследователей, это означает, что она образовалась, когда Вселенной было всего около 1,5 миллиарда лет – и, похоже, сформировалась очень быстро. Учитывая скорость звездообразования, она накопила массу около 10 миллиардов масс Солнца всего за несколько сотен миллионов лет. Это противоречит представлениям ученых о том, как обычно формируются спиральные галактики.

"Редкость спиралей с высоким красным смещением может быть следствием того, что галактики были динамично горячими в те ранние эпохи", – пишут в новом исследовании ученые из Национального центра радиоастрофизики в Индии.

Ученые предполагают, что образование этой галактики могло быть вызвано наличием звездного бара – газовых структур, встречающихся в большинстве галактик, подпитывающих звездорождение и направляющих газ между внутренней и внешней областями галактики, способствуя формированию ее размера и формы. Древняя спираль также могла образоваться в результате слияния двух меньших галактик, хотя, по словам исследователей, это кажется менее вероятным, учитывая ее упорядоченную структуру.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что телескоп Джеймса Уэбба разгадал головоломку Хаббла 20-летней давности.

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