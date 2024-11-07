Чудо природы: в Калифорнии океан зажегся неоном. Фото и видео

Светящаяся морская вода является настолько уникальным явлением, что некоторые путешественники путешествуют на дальние расстояния, чтобы увидеть эту удивительность. Яркие неоново-голубые океанские течения иногда можно встретить на побережьях США.

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Такие невероятные проявления биолюминесценции заметили на южном побережье Калифорнии, пишет NewYorkPost. Очевидцы выложили фото и видео этого чуда природы в сеть Instagram.

Фотограф из Лос-Анджелеса Патрик Койн, годами преследовавший светящиеся волны, наконец сумел отснять эту удивительность. Он назвал это "прекрасным актом природы, где микроразмерные водоросли освещают воду ночью настолько ярко, что кажется, что это создано компьютером, ведь выглядит как электричество".

"Это была, безусловно, самая яркая биолюминесценция, которую я когда-либо видел. Даже самые мелкие движения освещались так, как я никогда раньше не видел, и это было по всему побережью", – поделился впечатлениями любитель водных приключений Патрик Койн в видео в Instagram, на котором его лодка несется "светлой" водой после захода Солнца.

По информации ученых, биолюминесценция – это явление свечения живых организмов. Светящиеся в темноте жуки-светляки, некоторые виды бактерий (фотобактерии), грибы, моллюски, рыбы. А в морях и океанах свечение воды обуславливается биолюминесценцией одноклеточного животного – ночесветки, говорят биологи. Или свечение воды производится притоком групп одноклеточного морского планктона под названием динофлагеллят.

Самое интересное, что поймать эти биолюминесцентные воды очень трудно, ведь предусмотреть их точное место и продолжительность свечения невозможно, говорят эксперты.

В Институт океанографии Скриппса в Сан-Диего опубликовали видео дельфинов, плывущих сквозь полосы светящейся воды. Тогда этот блеск продолжался в воде "от недели до месяца или больше", говорят исследователи.

По словам специалистов, в солнечные дни эти организмы плывут к поверхности, где они концентрируются, что приводит к усиленному свечению воды.

По словам биологического океанографа Скриппса Питера Франкса, лучшее время, когда можно увидеть световой приток – между 11 и 13 часами, когда эти организмы плывут вверх, чтобы получить больше света и создать поверхностный слой. Однако ночное свечение поражает, конечно, больше.

Ученые также отмечают, что биолюминесценция наиболее распространена весной и летом, "особенно с сочетанием сильных дождей и теплой погоды".

По информации экспертов из Thetravel.com, существует 8 мест на Земле, где чаще всего можно увидеть биолюминесценцию в воде. Это Остров Ваадху на Мальдивах, на Гавайях, залив Тояма в Японии, Остров Мацу в Тайване, Пляж Манаскван в Нью-Джерси, Лагуна Гранде и Москитовая бухта в Пуэрто-Рико и самым известным в этом списке является Биолюминесцентный залив на Ямайке.

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