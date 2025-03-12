Чуда не было? Стало известно, как Моисей разделил Красное море

Эксперты Национального центра атмосферных исследований считают, что Моисей не разделял Красное море и божественного вмешательства в этой истории могло не быть. С помощью компьютерного моделирования они показали естественное объяснение, как это могло произойти на самом деле.

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Согласно библейской легенде, Моисей, пророк Божий, повелел глубочайшим водам Красного моря открыть израильтянам путь для бегства от египетского фараона, чьи войска вскоре были снесены волнами. Однако, по предположению ученых, причиной явления могли быть погодные условия, такие как сильный ветер и геологические обстоятельства, пишет New York Post.

"Когда сильный ветер дует южнее устья залива в течение примерно одного дня, вода выталкивается в море, обнажая дно, которое раньше было под водой", – объясняет океанолог из Еврейского университета в Иерусалиме профессор Натан Палдор, как ветер мог сыграть определенную роль в событии. Он провел расчеты, показавшие, что ветер с северо-запада со скоростью от 65 до 70 километров в час мог проложить путь для израильтян. Этот ветер, дувший всю ночь, мог оттолкнуть воду назад на полтора километра, опустив уровень моря примерно на три метра и позволив израильтянам переправиться через подводный хребет, пишет The Jerusalem Post.

В Библии об этой истории сказано: "И гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и высохло море, и воды разделились".

Поэтому, по мнению некоторых ученых, упоминание о сильном ветре является ключом к пониманию того, как Моисей пересек Красное море. У северного края Красного моря сильные приливы регулярно покидают участки морского дна полностью обнаженными. И, по словам бывшего главного научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований доктора Брюса Паркера, Моисей знал об этом и использовал свои знания о приливах, чтобы вывести израильтян из Египта.

"Моисей жил в близлежащей пустыне в свои ранние годы, и он знал, где караваны пересекают Красное море во время отлива. Он знал ночное небо и древние методы предсказания прилива на основе того, где луна была над головой и насколько она была полна", – говорит он.

Ученые рассматривали многие варианты, как Моисей мог перевести израильтян через море. Но лучшим объяснением библейского рассказа является то, что он прошел с ними через дельту Нила во время шторма после того, как стихание ветра расчистило сухопутный мост. В процессе, называемом "затихание ветра", сильные и постоянные ветры над неглубоким водоемом могут обнажить сушу, накапливая воду против ветра. Когда вода поднималась вверх по Нилу, она разделялась вокруг полуострова, создавая сухопутный мост шириной в пять километров, который оставался открытым в течение четырех часов.

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