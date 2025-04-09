Что происходит в мозгу, когда слово крутится у человека на языке: выводы ученых

Каждый из нас оказывался в ситуации, когда посреди разговора возникала необходимость вспомнить какое-то слово, но оно все время куда-то исчезало из памяти. Это явление называется прескевю (от французского presque vu – "почти увиденное").

Видео дня

Его можно сравнить с поиском какой-то мелочи в загроможденном ящике или сумке. Ты роешься и роешься в ней и все не можешь нащупать нужную вещь. Но задумывались ли вы, что в этот момент происходит с вашим мозгом? Как пишет издание The Conversation, исследовать процессы в нем, когда мы сталкиваемся с явлением прескевю, решили ученые и выяснили несколько интересных подробностей.

Оказалось, что мозг ведет себя точно так же, как вы, когда ищете ту самую пропавшую мелочь. Он мобилизует несколько ключевых областей – прежде всего префронтальную кору, переднюю поясную кору, а также островковую долю.

Передняя поясная и префронтальная кора является частью сети, отвечающей за когнитивный контроль. Первая из них в ситуации прескевю действует как контролер, сигнализируя о наличии конфликта – мы понимаем, что нужное слово мы слышали и знаем, но вспомнить его не в состоянии. В то же время префронтальная кора оценивает и проверяет информацию, которая всплывает во время поиска, гарантируя, что то, что удалось извлечь из памяти, соответствует тому, что вы ищете. Островковая доля – более глубокая и менее заметная область мозга, при этом способствует фонологическому поиску, помогая получить доступ к звукам, из которых состоит слово. Помните, как иногда такие "пропавшие" слова начинают складываться сами собой, если вы вдруг вспомните одну или несколько букв?

Чтобы наблюдать работу мозга в моменты, когда возникает явление прескевю, исследователи использовали такой инструмент, как функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Оказалось, что привлеченные области работают как единая команда, когда решают сложную задачу. Они объединяют свои усилия, чтобы найти слово, которое никак не удается выловить из памяти.

Примечательно, что с возрастом мы сталкиваемся с явлением прескевю все чаще. Исследования показывают, что части мозга, участвующие в поиске слов, в частности передняя поясная кора и островковая доля, имеют тенденцию к атрофии со временем. Это значит, что они теряют часть своей эффективности. Как будто когда-то безупречно упорядоченная библиотека становится все более неорганизованной. В ней встречаются неуместные книги и неправильно промаркированные полки. Это усложняет поиски нужного "тома".

Например, исследования показали, что у пожилых людей островковая доля становится менее активной при попытках найти забыть слово. Эта пониженная активность ухудшает способность собирать фонологические элементы слов. Необходимые слова выпадают из памяти все чаще.

Впрочем, учащение прескевю с течением времени не является тревожным симптомом – это нормальное явление. Оно сопутствует естественным возрастным изменениям.

Более того, существуют методы, которые помогают уменьшить частоту возникновения прескевю и облегчить поиск слов даже в более зрелом возрасте. Одна из стратегий состоит в создании того, что ученые называют когнитивным резервом. Это защитный фактор, подкрепленный интеллектуальной, физической и социальной деятельностью. Проще говоря, регулярные интеллектуальные нагрузки, физические упражнения и общение с другими людьми могут, кроме прочего, облегчить поиск слов даже несмотря на фактор возраста.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой популярный вид спорта может ускорять старение мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.