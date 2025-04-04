Мозг 'съедает' сам себя: ученые назвали популярный вид спорта опасным

Марафонский бег является популярным видом спорта для многих людей, стремящихся поддерживать физическую форму и здоровье. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature Metabolism, выявило серьезные последствия этого вида нагрузки, в частности для мозга.

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Ученые предостерегают, что во время марафона мозг может съедать сам себя, используя внутренние резервы для поддержания жизнедеятельности в экстремальных условиях. Это открытие вызывает беспокойство относительно потенциального вреда, который такие нагрузки могут причинить мозговым клеткам.

Как мозг реагирует на марафонский бег

Ученые из Испании провели исследование, показавшее, что во время марафона мозг может использовать клеточные запасы жира для поддержания функционирования. Это происходит, когда стандартные источники энергии, такие как глюкоза, иссякают. После длительной физической нагрузки мозг начинает потреблять жирный миелин, изолирующий нейроны. Это может привести к снижению его функций, хотя выявленные изменения оказались обратимы, отмечает издание Live Science.

Экспериментальное исследование

Исследование включало 10 бегунов, прошедших марафон. Ученые проводили МРТ сканирование их мозга за 48 часов до забега и после него, а также через две недели и два месяца. Оказалось, что через два дня после марафона в мозге наблюдалось уменьшение миелина в определенных участках, в частности, в двигательных системах и центрах эмоционального контроля.

Миелин как источник энергии

Выявление уменьшения миелина свидетельствует, что он может выступать как источник энергии для мозга в условиях дефицита топлива. Образующийся из жиров миелин помогает сохранять энергию в клетках мозга. Участие миелина в процессах восстановления и поддержания жизнедеятельности нейронов становится особенно важным в экстремальных физических условиях, таких как марафон.

Исследование показало, что изменения в мозгу после марафона в основном связаны с физическими и психическими усилиями, которые нуждаются в этом виде спорта. В частности, снижение уровня миелина в зонах, ответственных за движение и эмоциональный контроль, может отражать значительное напряжение, которое испытывает мозг во время длительных нагрузок. В то же время важно отметить, что эти эффекты временные и не приводят к постоянным изменениям в структуре мозга.

Обратимость эффектов и восстановление

Положительной новостью является то, что изменения в мозгу после марафона не постоянны. Через два месяца после забега уровень миелина у всех участников исследования восстановился до нормального уровня. Это свидетельствует, что мозг обладает способностью восстанавливаться после тяжелых нагрузок, что дает надежду на то, что физические нагрузки вроде марафонов не наносят долговременного вреда.

Опасности для спортсменов с особыми заболеваниями

Несмотря на положительные результаты, для некоторых групп людей марафоны могут быть небезопасны. Например, для людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом (БАС), чрезмерные физические нагрузки могут ухудшить их состояние из-за недостаточности молекул, образующихся благодаря миелину. Это подчеркивает необходимость дополнительных исследований для изучения последствий марафонов для лиц с разными заболеваниями.

Исследователи подчеркивают, что хотя марафон может иметь временные последствия для мозга, угроза здоровым людям остается относительно низкой, и большинство бегунов может безопасно участвовать в этих мероприятиях, если правильно подходить к тренировкам и восстановлению.

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