Что длина пальцев говорит о человеке: выводы ученых

Представление о том, что линии на ладонях могут рассказать о судьбе человека, существовало веками, однако современная наука предлагает другой, более прагматичный взгляд на связь между анатомией руки и человеческими особенностями.

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Недавние исследования показали, что длина пальцев может раскрыть неожиданные тайны о нашем физическом потенциале, в частности относительно способности к соревнованиям на выносливость. Это открытие может иметь значительные последствия для тренеров и спортсменов, предоставляя новый инструмент для выявления талантов, пишет издание MailOnline.

Ученые обнаружили, что соотношение 2D:4D, или относительная разница между длиной указательного (второго) и безымянного (четвертого) пальцев, является важным биомаркером кардиореспираторной подготовки. Исследование, включавшее анализ результатов 22 предыдущих работ с участием более 5000 человек из 12 стран, показало, что меньшее соотношение пальцев - когда безымянный палец длиннее указательного - свидетельствует о лучшей толерантности к физическим нагрузкам и повышенной выносливости. Это означает, что люди с такой особенностью пальцев могут лучше выступать в длительных спортивных соревнованиях, таких как марафоны или велогонки.

Биологическое обоснование теории

"Измерение и сравнение длины пальцев может показаться новинкой, но исследования показывают, что это проверенный и биологически обоснованный метод определения мышечной силы, а теперь и выносливости", — отметила Бетани Говер из Университета Южной Австралии.

Исследователи объясняют, что соотношение пальцев определяется на ранних стадиях развития в утробе матери, и большее влияние тестостерона в этот период связано с развитием более низкого соотношения. Это, в свою очередь, может влиять на способность человека интенсивно заниматься физическими упражнениями.

Преимущества и потенциальные сферы применения

Это открытие имеет важное значение для спортивной науки. "Это важное открытие, которое может помочь тренерам и спортивным ученым выявить таланты или помочь спортсменам-любителям лучше понять свой потенциал выносливости", — отметила Бетани Говер. Опубликованные в "Американском журнале биологии человека" результаты подтверждают предыдущие данные о связи длинный безымянный палец с лучшей силой, физической подготовкой и даже увеличением концентрации внимания. Профессор Грант Томкинсон добавил, что это может проявляться как в укреплении систем организма, так и в более сильной психосоциальной, конкурентной реакции на вызовы во время физических упражнений.

Как определить свое соотношение пальцев

Для спортсменов и просто любопытных людей существует простой способ получить подсказку относительно своего физического потенциала - просто посмотрите на свои пальцы. "Соотношение цифр легко измерить - просто сравните длину указательного и безымянного пальцев вашей руки", - пояснил профессор Говер. Если ваш безымянный палец оказывается длиннее, это свидетельствует о более низком соотношении 2D:4D, что, по данным исследования, может указывать на склонность к выносливости.

Однако стоит отметить, что соотношение 2D:4D связывают не только с положительными чертами. Длинный безымянный палец также ассоциируют с психопатическими наклонностями, антисоциальным расстройством личности. Зато длинный указательный палец связывают со снижением агрессии, более низким болевым порогом и повышенным риском ожирения.

Соотношение 2D:4D также ассоциируется с сексуальной ориентацией, бедностью родителей, праворукостью, менструальными болями, силой хвата, высотой прыжка и даже шансом стать пожарным.

Несмотря на интригующие результаты, некоторые ученые призывают к осторожности при прямой увязке длины пальцев с чертами и характеристиками человека. Доктор Гарет Ричардс, психолог из Ньюкаслского университета, отмечает, что основная проблема заключается в предположении, что длина пальцев является надежным показателем пренатальных гормонов. Он подчеркнул, что доказательства этого "далеко не убедительны".

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