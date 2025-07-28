Человеческое зрение меняется в космосе: ученые сказали, как именно

Длительное пребывание в космосе кардинально меняет человеческое тело, в частности влияет на зрение астронавтов. Во время миссий на Международной космической станции (МКС), длящихся шесть месяцев и более, многие астронавты замечают ухудшение зрения, например, потребность в более сильных очках для чтения.

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Ученые связывают эти изменения с микрогравитацией, которая вызывает перемещение жидкостей в организме, в частности к голове, что влияет на глаза. Такие изменения получили название космического нейроокулярного синдрома (КНС), говорится на сайте NASA.

Исследования этого явления открывают новые возможности для защиты здоровья астронавтов во время будущих миссий на Луну и Марс. Кроме того, эти открытия могут иметь значение для медицинских практик на Земле.

Космический нейроокулярный синдром

Космический нейроокулярный синдром (КНС) проявляется из-за отека диска зрительного нерва и изменения формы глазного яблока. Эти изменения часто наблюдаются у астронавтов после длительного пребывания в условиях микрогравитации. Основной причиной считается смещение крови и спинномозговой жидкости к верхней части тела, что повышает давление в черепе. Это может влиять на зрительный нерв и сетчатку, вызывая ухудшение зрения. Ученые активно исследуют КНС, чтобы понять его причины и разработать эффективные методы профилактики. Такие исследования являются ключевыми для обеспечения безопасности космических полетов.

Микрогравитация вызывает перемещение жидкостей организма к голове, что является основной причиной КНС. Отмечается, что исследование "Fluid Shifts", проведенное с 2015 по 2020 год, показало, как эти смещения влияют на кровообращение в мозге.

В другом проекте, "Ухудшение зрения и внутричерепное давление" (VIIP), ученые использовали методы визуализации, такие как магнитно-резонансная томография и оптическая когерентная томография, для анализа изменений в сетчатке и зрительном нерве. Результаты показали, что повышение давления в черепе может способствовать развитию КНС.

Эти данные помогают разрабатывать новые инструменты для диагностики и мониторинга состояния глаз в космосе. Например, дисплей виртуальной реальности может стать неинвазивным способом оценки зрения астронавтов.

Набедренная манжета как контрмера

Одним из перспективных решений для уменьшения влияния смещения жидкостей является использование бедренных манжет. Исследование "Набедренная манжета" изучает, как специальные тугие манжеты на ногах могут регулировать распределение жидкостей в теле, в частности вокруг глаз и сердца. Предварительные результаты показывают, что такие манжеты могут уменьшать давление в голове, что потенциально снижает риск развития КНС. Этот простой инструмент может стать важным для астронавтов во время длительных миссий.

Кроме того, манжеты могут найти применение на Земле для лечения состояний, связанных с накоплением жидкости в голове, например, при длительном постельном режиме. Такие разработки демонстрируют связь между космическими исследованиями и медициной.

Влияние среды на зрение

В NASA отметили, что исследования также обнаружили, что факторы окружающей среды, такие как уровень углекислого газа в кабине, могут влиять на зрение астронавтов. В одном из случаев астронавт с серьезными изменениями зрения показал улучшение после снижения уровня CO₂ в кабине и приема витаминов группы В. Хотя это не устанавливает четкой причинно-следственной связи, эти наблюдения указывают на важность контроля условий в космических аппаратах. Ученые предполагают, что добавки витаминов могут помогать уменьшать симптомы КНС. Эти данные открывают новые направления для исследований. Например, стандартизация условий в кабине может стать частью профилактики КНС.

Исследование SANSORI, проведенное Канадским космическим агентством, сосредоточилось на изменениях жесткости тканей глаза в условиях космического полета. Используя оптическую когерентную томографию, ученые обнаружили, что длительное пребывание в микрогравитации снижает механические свойства тканей глаза, что может способствовать развитию КНС. Эти изменения имеют сходство с возрастными заболеваниями глаз, такими как глаукома или миопия.

Полученные данные могут помочь не только астронавтам, но и пожилым людям на Земле. Исследование также подчеркивает важность точных методов диагностики для оценки состояния глаз в космосе. Это может способствовать разработке новых медицинских технологий.

Генетические изменения и искусственная гравитация

Японское исследование MHU-8 показало, что космические полеты влияют на ДНК и экспрессию генов в тканях зрительного нерва и сетчатки. Эксперименты на мышах показали, что искусственная гравитация может уменьшать эти изменения, что открывает перспективы для ее использования в будущих миссиях.

Такие контрмеры могут стать ключевыми для защиты здоровья астронавтов во время длительных полетов, например, к Марсу. Кроме того, эти данные помогают лучше понять механизмы изменений зрения в космосе. Ученые надеются, что эти открытия будут способствовать разработке новых методов профилактики и лечения КНС. В будущем такие исследования могут найти применение и в земной медицине.

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