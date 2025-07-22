Как показать, чего вы хотите, одним лишь взглядом: ученые назвали универсальный трюк

Вероятно, вам попадались люди, которые умеют одним лишь выразительным взглядом дать понять, чего им надо. Например, они могут без слов намекнуть своему партнеру, что хотят уйти с вечеринки, или наоборот – попросить долить им в бокал вина.

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Может показаться, что это является следствием большого опыта общения, когда люди вырабатывают свои собственные невербальные сигналы. Однако, как пишет MailOnline, эксперты поняли, как научиться такому взгляду, который поможет вам выражать просьбу без слов. Исследование показало, это тоже навык, который можно развить.

Команда из Университета Флиндерса в Аделаиде, Южная Австралия, исследовала роль визуального контакта в том, как мы понимаем других и реагируем на них. Они обнаружили, что лучший способ показать свое желание — это посмотреть на объект, установить зрительный контакт с человеком, а затем снова посмотреть на тот же объект.

Исследователи обнаружили, что такая последовательность и продолжительность взгляда чаще всего интерпретируются как призыв о помощи. И человек, которому вы адресуете этот сигнал, точно обратит на него внимание и довольно неплохо его поймет.

"Мы выяснили, что дело не только в том, как часто кто-то смотрит на вас, или в том, что на вас бросают последний взгляд в целой последовательности движений глазами. Но и контекст таких движений делает подобное поведение коммуникативным и релевантным", — сказал ведущий автор исследования, доктор Натан Каруана.

Его команда попросила 137 человек выполнить задание по складыванию кубиков с виртуальным партнером, во время которого им нужно было решить, проверяет ли кто-то или просит об одном из трех объектов. В статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, они отметили: "Участники чаще всего и быстрее всего воспринимали запрос, когда происходил зрительный контакт между двумя отвлеченными взглядами, направленными на один и тот же объект".

Исследователи заявили, что их результаты могут быть полезными тем, кто хочет эффективно общаться с другими людьми в социальных контекстах, основанных на невербальной коммуникации. Это может включать соревновательные виды спорта, военные действия или просто шумную обстановку, добавили исследователи.

Ученым удалось установить, что люди аналогичным образом реагировали на движение глаз, когда его осуществлял робот. "Наши результаты помогли расшифровать одно из наших наиболее инстинктивных поведенческих проявлений и понять, как его можно использовать для построения более тесных связей, независимо от того, разговариваете ли вы с товарищем по команде, роботом или человеком, который общается иным образом", — сказал доктор Каруана.

По его словам, понимание того, как работает зрительный контакт, может улучшить обучение невербальной коммуникации в условиях высокой нагрузки, таких как спорт, оборона и шумные рабочие места. Это также может помочь людям, которые сильно зависят от визуальных подсказок. К ним можно отнести людей с нарушениями слуха или с аутизмом.

Еще один пример того, как зрительный контакт может оказаться полезным, согласно предыдущему исследованию, — это защита ваших чипсов от надоедливых чаек. Доктор Нилтье Бугерт, научный сотрудник бихейвиористской экологии Эксетерского университета, считает, что если постоянно держать взгляд направленным на птиц, это может отпугивать их. "Чайки воспринимают человеческий взгляд как нечто, вызывающее отвращение, и с меньшей вероятностью подойдут к вашей еде, когда вы смотрите на них", — объяснила она.

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