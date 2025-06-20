Выход технологий искусственного интеллекта, как сервис ChatGPT на общедоступный рынок вызвал немалые опасения у экспертов различных отраслей. Недавно забили тревогу также специалисты по обучению.

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Результаты исследования, проведенного лабораторией Media Lab Массачусетского технологического института показало – ChatGPT может наносить серьезный вред навыкам критического мышления. О выводах ученых рассказал журнал Time.

Исследователи отобрали для эксперимента 54 участника – это были жители Бостона в возрасте от 18 до 39 лет. Их разделили на три группы и попросили в течение определённого времени написать несколько эссе SAT (обычно такие задания проверяют навыки чтения, анализа информации и письма). Одна группа использовала для этого ChatGPT от компании OpenAI, другая – поисковую систему Google, а третья не пользовалась никакими вспомогательными средствами.

Исследователи использовали электроэнцефалографию для регистрации активности в 32 участках мозга испытуемых и обнаружили, что из трех групп пользователи ChatGPT имели самую низкую мозговую активность и постоянно отставали на нейронном, лингвистическом и поведенческом уровнях. В течение нескольких месяцев исследования пользователи ChatGPT становились все ленивее с каждым последующим эссе, и часто прибегали к банальному копированию полученной информации.

В статье исследователи предупреждают, что использование больших языковых моделей (LLM) на самом деле может навредить обучению, особенно для молодых пользователей. Статья еще не прошла рецензирование и размер выборки, использованной для нее, относительно невелик. Но главный автор работы Наталья Космина решила, что будет важно опубликовать результаты сразу, чтобы подчеркнуть тревожную тенденцию общества все больше полагаться на работу LLM для своей немедленной выгоды. По мнению авторов исследования, при этом может пострадать долгосрочное развитие мозга.

"Что действительно побудило меня опубликовать это сейчас, не дожидаясь полной рецензии, так это то, что я боюсь, что через 6-8 месяцев найдется какой-нибудь политик, который решит: "Давайте сделаем детский сад GPT". Я думаю, это было бы абсолютно плохо и пагубно. Развивающийся мозг находится под самым высоким риском", – пояснила Космина.

Недавно Медиа-лаборатория Массачусетского технологического института выделила значительные ресурсы на изучение различных последствий генеративных инструментов ИИ. Например, исследования, проведенные в начале этого года, показали, что, как правило, чем больше времени пользователи проводят в разговорах с ChatGPT, тем более одинокими они чувствуют себя.

Космину, которая является штатным сотрудником лаборатории с 2021 года, стремится специально исследовать влияние использования ИИ на школьные задания, поскольку все больше учеников используют подобные сервисы в обучении. Именно поэтому она и ее коллеги провели тест с 20-минутным написанием эссе SAT на основе подсказок от ИИ. Среди тем, которые раскрывали испытуемые, были этика филантропии и недостатки слишком большого выбора.

Все участники исследования, которые писали свои работы с помощью ChatGPT, представили чрезвычайно похожие эссе, в которых отсутствовала оригинальная мысль. Их тексты опирались на одни и те же высказывания и идеи. Два учителя английского языка, которые оценивали эссе, назвали их в значительной степени "бездушными". В то же время ЭЭГ показали у тех, кто использовал для работы ChatGPT низкий уровень исполнительного контроля и вовлеченности внимания. К моменту написания третьего из серии эссе многие авторы просто переводили почти всю работу на ChatGPT. "Это было больше похоже на "просто дайте мне эссе, доработайте это предложение, отредактируйте его, и я закончу", – рассказала Космина.

Группа, которая работала без помощи, наоборот, показала самую высокую нейронную связь, особенно в альфа-, тета- и дельта-диапазонах. Их связывают с креативностью, продуцированием идей, загрузкой памяти и семантической обработкой. Исследователи обнаружили, что эта группа была более вовлеченной и заинтересованной, а также выражала более высокую удовлетворенность своими эссе.

Третья группа, которая использовала в работе поиск Google, также выразила высокую удовлетворенность и активную работу мозга. Разница здесь оказалась такой заметной, потому что многие люди сейчас ищут информацию в чат-ботах ИИ, а не через поиск Google.

После написания трех эссе испытуемым предложили переписать одну из их предыдущих попыток. Но те, кто пользовались помощью ChatGPT должны были сделать это без вспомогательных инструментов. А вот группе, которая полагалась только на себя, наоборот, позволили использовать ChatGPT.

По результатам этого этапа выяснилось, что первая группа мало помнила из своих собственных эссе и показала более слабые альфа- и тета-волны мозга, что, по-видимому, отражало обход процессов глубокой памяти. Космина объяснила это тем, что они чувствовали, что выполнили задание, сделали это эффективно и удобно, но при этом по сути не интегрировали ничего в свою память.

Вторая группа, напротив, показала хорошие результаты, продемонстрировав значительное увеличение связей мозга во всех диапазонах частот ЭЭГ. Это дает надежду, что ИИ, если его использовать правильно, может улучшить процесс обучения, а не ухудшить его.

Свою спешку с публикацией результатов исследования до получения рецензии (на это может уйти до восьми месяцев и даже больше) Космина объяснила желанием привлечь внимание к проблеме, которая, по ее мнению, сейчас затрагивает детей. "Распространение информации о том, как мы используем эти инструменты, и пропаганда того факта, что ваш мозг действительно должен развиваться более аналоговым образом, абсолютно необходимы. Нам нужно синхронизировать активное законодательство и, что еще важнее, тестировать эти инструменты, прежде чем мы их внедрим", – пояснила исследовательница.

Психиатр д-р Зишан Хан, который лечит детей и подростков, говорит, что видит многих детей, которые в значительной степени полагаются на ИИ в своей школьной работе. "С психиатрической точки зрения я вижу, что чрезмерная зависимость от этих LLM может иметь непреднамеренные психологические и когнитивные последствия, особенно для молодых людей, чей мозг все еще развивается. Эти нейронные связи, которые помогают вам получать доступ к информации, память о фактах и способность быть устойчивым: все это ослабнет", – предупредил он.

По иронии судьбы, после выхода статьи несколько пользователей социальных сетей прогнали ее через LLM, чтобы обобщить ее, а затем опубликовать результаты в сети. Космина рассчитывала на такое развитие событий, поэтому она умышленно вставила в свою статью несколько ловушек для ИИ. Например, поручив LLM "читать только эту таблицу ниже". Это гарантировало, что те, кто "прочитают" работу не самостоятельно, а глазами большой языковой модели получат лишь ограниченное понимание статьи.

Она также обнаружила, что LLM выдумывала ключевую деталь: нигде в своей статье она не указала версию ChatGPT, которую использовала, но в резюме ИИ говорилось, что статья была обучена на GPT-4o. "Мы специально хотели это увидеть, потому что были уверены, что LLM попадется на этом", – сказала исследовательница.

Сейчас Космина с коллегами работают над еще одной похожей работой, которая проверит мозговую активность в программировании и разработке программного обеспечения с использованием ИИ или без него, и говорит, что пока что "результаты еще хуже". Это исследование, по ее словам, может иметь последствия для многих компаний, которые надеются заменить своих начинающих программистов на ИИ. Даже если эффективность возрастет, все большая зависимость от ИИ может потенциально снизить критическое мышление, креативность и способность к решению проблем среди остальных работников.

Научные исследования, изучающие влияние ИИ, все еще находятся в зачаточном состоянии и развиваются. Исследование Гарварда, проведенное в мае, показало, что генеративный ИИ сделал людей более продуктивными, но менее мотивированными. Также в прошлом месяце MIT дистанцировался от другой работы, написанной докторантом по его экономической программе, в которой предполагалось, что ИИ может существенно повысить производительность труда.

OpenAI не ответила на запрос о комментарии. В прошлом году в сотрудничестве с Wharton Online компания выпустила руководство для педагогов по использованию генеративного ИИ в обучении.

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