Большой астероид близится к Земле. Когда это произойдет и есть ли риск столкновения

Сегодня, 25 июля, возле Земли пролетит астероид под названием 2011 MW1. Космический камень довольно большой, ведь его длина составляет примерно 115 метров. Однако учёные уверяют, что он не несет угрозы нашей планете.

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По данным NASA, астероид пролетит мимо Земли со скоростью около 29 000 км/ч, на расстоянии 3,86 миллиона километров, сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Астероид 2011 MW1 был впервые обнаружен 25 июня 2011 года. Ему нужно 396 земных суток, чтобы пройти орбиту вокруг Солнца.

Информация о приближении астероидов всегда воспринимается с определенным страхом. Однако ученые успокаивают, что чем больше космический камень, тем меньше его вероятность взаимодействия с Землей.

А вот внеземные камни, размером не больше, чем письменный стол, ударяются о Землю примерно раз в месяц. Однако они создают лишь яркий огненный шар, не долетев до поверхности планеты, поскольку сгорают в атмосфере.

По данным сайта NASA JLS Solar System Dynamics в настоящее время количество астероидов или малых планет, известных ученым, составляет 1 385 217. Сюда входят карликовые планеты и объекты, находящиеся в поясе Койпера – пончикообразной области ледяных объектов, простирающейся далеко за пределы орбиты Нептуна.

Астероиды, также известные как малые планеты, это скалистые безвоздушные остатки раннего формирования Солнечной системы около 4,6 млрд. лет назад. Большинство астероидов обращаются вокруг Солнца между Марсом и Юпитером в поясе астероидов.

Астероид 2011 MW1 является одним из астероидов системы Аполлона. В следующий раз он, возможно, столкнется с нашей планетой 31 января 2065 года. В этот день астероид преодолеет расстояние около 5,91 миллиона километров.

На сегодняшний день NASA выявило более 1 млн космических астероидов, 95% из которых находятся на расстоянии более 800 м и могут опасно приблизиться к Земле. Агентство космических исследований отслеживает более 30 000 потенциально опасных астероидов. И даже незначительное изменение их орбиты может оказаться опасным для Земли. Однако Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) использует современную систему мониторинга за астероидами, чтобы отследить и предотвратить опасные столкновения.

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