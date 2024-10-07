Полярники показали фото тюленков, родившихся у станции 'Академик Вернадский', и раскрыли секрет, как их различают

Вблизи украинской антарктической станции "Академик Вернадский" в этом году родилось уже 6 тюленят Ведделла. Полярники показали фото и сообщили, что среди малышей – четыре мальчика и две девочки, которых различают по расцветке.

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Биолог 29-й УАЭ Светозара Давиденко на странице Национального антарктического научного центра в сети Facebook отметил, что все тюленятки хорошо чувствуют себя и активно растут. Состояние животных украинские исследователи мониторят во время пеших выходов или с помощью дрона.

А первенец SeaBaby, имя которому выбирали всей сетью, вместе с мамой решили поселиться ближе к украинской станции. Они выбрали место на льду в проливе между островом Винтер, на котором родился тюлен, и островом Галиндез, где расположен "Академик Вернадский". Теперь наблюдать за морским малышом можно прямо из окна станции.

По словам полярников, именно на этом месте на криге есть большая трещина и доступ к открытой воде. Так что самка уже покидает SeaBaby, чтобы достать вкусностей из океана. Исследователи отмечают, что тюленок заметно подрос, стал более самостоятельным и совсем скоро тоже будет учиться плавать.

Иногда SeaBaby с мамочкой ходят к острову Винтер, где находится еще три самки с детенышами. Украинские полярники говорят, что одна семья тюленей находится на островах Трое Поросят, а еще одна – за островом Гротто.

Интересно, что перед родами самки время от времени меняли месторасположение. В частности, несколько из них постоянно перемещались между Винтером и Тремя поросятами, словно выбирая лучший роддом, шутят ученые.

Под постом в Facebook полярники оставили фотографии новорожденных малышей. А комментаторы сразу начали расспрашивать, как исследователи различают маленьких тюленят, ведь все они похожи между собой.

Тюлени, как и хвосты китов, имеют свою уникальную окраску. По ним ученые их и различают, а также создают фотокаталог всех тюленей", – ответили полярники.

OBOZ.UA ранее писал, что украинские полярники показали первый тюлень 2024 года, родившийся возле "Вернадского".

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