Варили кости: в Германии археологи нашли "фабрику жира", которую организовали неандертальцы

В Германии на стоянке Ноймарк-Норд археологи нашли уникальное место, которое могло служить "жировой фабрикой" каменного века. Люди, жившие вблизи озера 125 тысяч лет назад, систематически перерабатывали туши животных для добычи жира, варя кости в больших масштабах.

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Как сообщает CNN, это открытие стало возможным благодаря анализу около 120 тысяч фрагментов костей и 16 тысяч кремневых орудий, найденных во время многолетних раскопок к югу от города Галле. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, подтверждает также наличие следов огня на месте раскопок.

Ученые считают, что неандертальцы, которые жили в этом регионе еще 125 000 лет назад, разбивали богатые костным мозгом кости с помощью каменных молотов, а затем несколько часов варили их, чтобы вытопить жир. После остывания он всплывал на поверхность, откуда его можно было легко собрать.

Такие действия требовали серьезного планирования: охота, транспортировка туш, хранение и организация специального места для варки костей. По словам ученых, находка помогает сформировать представление об организации, стратегии и глубоко отточенных навыках выживания группы.

Соавтор исследования и профессор палеолитической археологии Лейденского университета в Нидерландах Вил Роебрукс заявил, что это очередное опровержение стереотипа о неандертальцах как о примитивных существах.

Уже десятилетиями археологи доказывают, что неандертальцы были значительно умнее, чем считалось ранее. Они изготавливали пряжу, клеи, украшения из когтей орлов, гравировали кости и стены пещер. А теперь стало известно, что они имели также довольно изящные навыки в хранении и переработке пищи.

Ученые подчеркнули, что неандертальцы, которые жили на немецкой стоянке в течение 300 лет, хорошо понимали пищевую ценность костного жира. Ведь при рационе, богатом белком и с недостатком жиров, может возникнуть состояние белкового отравления, или "отравление кроликов" или "зловещий карибу", – опасное нарушение, при котором печень не успевает расщеплять белок и выводить избыток азота.

Людям весом 50-80 кг достаточно лишь 300 граммов белка в день, что составляет около 1200 калорий – меньше суточной нормы. Поэтому дополнительные калории неандертальцы должны были получать из жиров или углеводов, чтобы избежать этого состояния.

Поскольку в мясе крупных животных было мало жира, источником энергии становились именно кости. Неандертальцы, как показывает исследование, сознательно выбирали самые длинные кости, которые содержали больше всего жира.

На стоянке археологи идентифицировали останки по меньшей мере 172 крупных животных – это преимущественно лошади, олени и туры, большие вымершие родственники коров. Именно их длинные кости лучше всего подходили для добычи костного мозга.

По словам авторов исследования, непонятно, каким именно способом неандертальцы варили кости. Они могли использовать кожаные мешки, контейнеры или горшки из березы, желудки животных, наполненные водой, как посуду, которую подвешивали над огнем.

Соавтор исследования Джефф Смит из Университета Рединга предположил, что неандертальцы могли добавлять в бульон из жира растения для вкуса или пользы. Во время раскопок были обнаружены обугленные остатки фундука, желудя и терна.

"Это были не простые охотники-собиратели, которые просто жили день за днем– они были мастерами планирования, которые могли смотреть вперед, организовывать сложные задачи и выжимать каждую калорию из окружающей среды", – сказал Смит.

Археолог Людовик Слимак из Французского национального центра научных исследований CNRS, который не участвовал в исследовании, назвал открытие "чрезвычайно интересным". Он отметил, что это первое четкое археологическое подтверждение того, что неандертальцы имели специализированные стратегии для добычи жира.

"Они наконец предлагают четкое археологическое подтверждение того, что многие из нас давно подозревали: неандертальцы не только ценили внутрикостные липиды, но и разработали специфические стратегии для их извлечения и обработки", — сказал Слимак, который является автором книги "Последний неандерталец".

По его словам, новая информация тесно согласуется с более широкими археологическими данными, которые показывают, что неандертальцы были высококвалифицированными охотниками на крупную дичь с изощренным чувством экологической адаптации.

Профессор антропологии Брюс Гарди из Колледжа Кеньон в США также высоко оценил открытие, назвав его "лучшим примером обработки костного жира каменного века". По его мнению, такие доказательства можно назвать буквально "кипящим бульоном неандертальцев".

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